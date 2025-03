Xiaomi, lo smartphone top di gamma a un prezzo stracciato: va comprato ora

Lo Xiaomi 14T è in offerta con uno sconto eccezionale del 31% e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa e le caratteristiche.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non poteva cominciare in modo migliore. Fin da subito troviamo offerte eccezionali che stiamo segnalando in tempo reale sul nostro canale Telegram (per iscriverti basta cliccare sui link presenti poco più in basso). Tra le tante promo ce ne è una che sta catturando l’attenzione. Parliamo dello Xiaomi 14T disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon grazie allo sconto del 31% che fa risparmiare ben 200 euro su quello consigliato. Si tratta di un’offerta esclusiva Amazon e che devi cogliere al volo: trovare uno smartphone con queste caratteristiche a un prezzo così basso non è da tutti i giorni.

Non stiamo esagerando nell’incensare lo Xiaomi 14T. È uno smartphone lanciato sul mercato da pochissimi mesi e ha la classica scheda tecnica di un top di gamma. Processore super prestazionale, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e un comparto fotografico che non ha nulla da invidiare a quello di telefoni molto più costosi. Il merito è della partnership che Xiaomi ha rinnovato con Leica. Il colosso delle ottiche ha lavorato sia sui sensori fotografici, sia sull’ottimizzazione del sistema fotografico. E il risultato finale è eccellente. Non farti scappare questa opportunità: acquistalo subito.

Xiaomi 14T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco uno dei migliori smartphone che puoi acquistare alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Si tratta dello Xiaomi 14T disponibile da oggi a un prezzo di 449,90 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di lancio. Il risparmio è molto interessante: ben 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 89,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una combo irresistibile che non devi farti assolutamente sfuggire. Inoltre, chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e ai podcast di Amazon.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato. Puoi scegliere tra diverse colorazioni. Approfittane subito, le scorte potrebbero terminare molto presto.

Xiaomi 14T: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 14T è il perfetto esempio di smartphone top di gamma. Tutte le componenti presenti all’interno concorrono per assicurare prestazioni top e risultati eccellenti. Per capirlo basta analizzare nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: lo schermo.

Lo smartphone del colosso cinese è equipaggiato con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore anche al FHD, e un refresh rate fino a 144 Hz che lo rende fluido con i videogame e con le app che utilizzi quotidianamente. La luminosità tocca un picco di 4000 nit che rende lo schermo visibile anche sotto la luce del sole. Xiaomi utilizza anche l’intelligenza artificiale per regolare la luminosità e per non creare troppo fastidio all’occhio. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. Il merito è della collaborazione tra Xiaomi e Leica, con il produttore di ottiche ha lavorato sul comparto fotografico e sull’ottimizzazione software. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera Leica con sensore principale da 50 megapixel (con stabilizzazione ottica dell’immagine), fotocamera ultragrandangolare da 12 megapixel e infine un teleobiettivo da ben 50 megapixel. Per i selfie, invece, è presente una fotocamera frontale da 32 megapixel. nell’app fotocamera trovi tante modalità di scatto che ti permettono di scattare foto e registrare video con una qualità professionale.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta: la batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 67W che impiega poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. Non mancano, infine, alcuni strumenti di intelligenza artificiale che rendono ancora più semplice l’utilizzo quotidiano dello smartphone.

