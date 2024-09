Xiaomi, se compri questo smartphone, il tablet è in regalo: offerta incredibile

Fonte foto: Xiaomi

Un’offerta lancio così unica su uno smartphone top non la si vedeva da tanto tempo, e questo ne fa intuire l’eccezionalità. Parliamo della promo disponibile per lo Xiaomi 14T, nuovo smartphone premium del colosso cinese che porta una ventata di freschezza nel settore. Un telefono che stupisce per prestazioni e qualità del comparto fotografico, ma che oggi cattura l’attenzione soprattutto per la promo lancio disponibile su Amazon. Infatti, acquistandolo adesso ricevi in regalo il Redmi Pad Pro, un tablet top di gamma dal valore commerciale di 329,90€, e il caricabatteria super rapido. Un vantaggio cliente che sfiora i 350 euro e che va ad abbattere il prezzo di listino dello smartphone. In più, puoi restituire il tuo smartphone usato e ricevere un’extra valutazione di 100 € garantita da Amazon. Insomma, una promo unica da non farsi scappare.

Parlando delle caratteristiche dello Xiaomi 14T c’è ben poco da dire. Si tratta di uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto. Il comparto fotografico è curato da Leica che ha sviluppato una nuova lente che permette di scattare immagini professionali, anche grazie al supporto del nuovo sistema di intelligenza artificiale realizzato da Xiaomi. Prestazioni eccellenti, schermo super fluido e con una luminosità elevatissima e una batteria che di ricarica in meno di mezzora.

Xiaomi 14T: prezzo e offerta Amazon

Mai come questa volta l’offerta va spiegata nei minimi dettagli. Partiamo dal prezzo: lo Xiaomi 14T è stato lanciato sul mercato a 649,90 euro, prezzo a cui lo trovi anche su Amazon. Per renderlo più appetibile in fase di lancio, troviamo una promo da non farsi scappare. Tutti coloro che lo acquistano oggi, ricevono in regalo il Redmi Pad Pro, tablet uscito sul mercato da poco tempo e che ha un valore di mercato di 329,90 euro. In più ricevi anche il caricabatteria rapido, con un vantaggio cliente complessivo che sfiora i 350 euro.

La promo non finisce qui. Infatti, Amazon aggiunge un’altra opportunità. Se aderisci al servizio Trade-in e restituisci il tuo smartphone usato, Amazon ti assicura un’extra valutazione di 100 euro, che vanno ad abbattere ulteriormente il prezzo dello Xiaomi 14T. Sommando tutte le promo, ecco che lo paghi quanto un medio di gamma.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Xiaomi 14T: la scheda tecnica

Continua il sodalizio tra Xiaomi e Leica, azienda leader nel settore delle ottiche e delle fotocamere. Il risultato della collaborazione è il nuovo comparto fotografico dello Xiaomi 14T, dotato dell’obiettivo Leica Summilux che cattura più luce rispetto alla concorrenza e che copre più lunghezze focali. Ti sembrerà di avere sempre con te con una fotocamera professionale. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, un teleobiettivo da 50 megapixel con lunghezza focale equivalente da 50 mm e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. A tutto questo si aggiungono delle nuove modalità di scatto e il supporto dell’intelligenza artificiale che ti permette di scattare immagini perfette anche di notte e quando c’è poca luce. Un vero cameraphone che non ha nulla da invidiare a dispositivi più blasonati.

Passando alle performance, lo Xiaomi 14T è dotato dell’ottimo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra, pensato appositamente per l’intelligenza artificiale. A supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Un altro punto forte è la nuova generazione di display di Xiaomi. Sullo smartphone è presente uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e con refresh rate fino a 144 Hz, il che lo rende super fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità, invece, tocca un picco di ben 4.000nit.

La batteria è da ben 5.000mAh e copri una giornata intera senza troppi problemi e supporta anche la ricarica HyperCharge fino a 67W. Chiudiamo con le immancabili funzioni AI presenti su tutti gli smartphone di nuova generazione. Lo Xiaomi 14T arriva con Gemini installato di default e con la funzione "Cerchia e trova di Google". Inoltre, Xiaomi mette a disposizione altri strumenti molto utili, come il traduttore in tempo reale e il gestore delle note.

