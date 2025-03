Xiaomi 15, con la promo lancio di Amazon lo smartwatch è in regalo

Acquistando lo Xiaomi 15 su Amazon ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, smartwatch dal valore di 160 euro. E puoi ottenere altri 100 di sconto: scopri come.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi lo ha fatto di nuovo: per il lancio del suo ultimo smartphone top di gamma, presenta un’offerta straordinaria che permette di ricevere in regalo alcuni prodotti del brand cinese. E non si tratta di semplici accessori per il telefono, ma di dispositivi "in carne e ossa". L’offerta in questione riguarda il nuovissimo Xiaomi 15, lanciato sul mercato da meno di quarantotto ore e già disponibile con uno sconto speciale su Amazon. Infatti acquistandolo si riceve in regalo lo Xiaomi Watch S4, smartwatch con un valore commerciale di circa 160 euro. L’offerta migliora ulteriormente se acquisti lo Xiaomi 15 Ultra: in questo caso, oltre l’orologio ricevi anche un kit fotografico, per un valore totale che supera i 300 euro.

I due nuovi smartphone top di gamma di Xiaomi sono veramente il meglio che può offrire il mercato. E non sono parole dette a caso. Xiaomi ha rinnovato la partnership con Leica e lo Xiaomi 15 Ultra è il miglior cameraphone che puoi trovare oggi sul mercato. Il merito è di una quadrupla fotocamera posteriore caratterizzata da un ultra-teleobiettivo da ben 200 megapixel con lunghezza focale equivalente da 100 mm. Con l’aggiunta del kit fotografico è come avete tra le mani una vera macchina fotografica. Approfitta subito dell’offerta lancio disponibile su Amazon, potrebbe scadere a brevissimo.

Xiaomi 15

Xiaomi 15: caratteristiche, prezzo, sconto e offerta lancio Amazon

Partiamo subito con l’ottima offerta disponibile per lo Xiaomi 15. Acquistandolo oggi su Amazon lo paghi 999,90 euro (lo puoi pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out) e ricevi in regalo lo Xiaomi Watch S4, orologio smart con un valore di listino di quasi 160 euro. Inoltre, acquistando lo smartphone su Amazon e restituendo il tuo vecchio dispositivo, puoi ottenere una extra-valutazione fino a 100 euro. Sempre per chi lo compra oggi, c"è anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva di Amazon.

Parlando dello smartphone, invece, è quanto di meglio possa offrire il mercato. Si basa sulla nuovissima piattaforma Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256/512 GB di memoria interna (in base al modello scelto). Display CrystalRes da 6,36 pollici ad altissima risoluzione e refresh rate fino a 120 Hz. Il vero punto forte è il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera progettata e realizzata da Leica da 50 megapixel (principale, ultragrandangolare e teleobiettivo). La fotocamera selfie, invece, è da 32 megapixel. Per chiudere una batteria da 5240 mAh con ricarica rapida 90 W.

Xiaomi 15

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra: caratteristiche, prezzo, sconto e offerta lancio Amazon

Senza ombra di dubbio lo Xiaomi 15 Ultra è uno dei migliori cameraphone disponibili oggi sul mercato, se non addirittura il migliore. Grazie alla promo lancio di Amazon lo paghi 1499,90 euro (lo puoi pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out) e ricevi in regalo l’orologio Xiaomi Watch S4 e il kit fotografico, un bundle dal valore commerciale superiore ai 300 euro. Puoi approfittare della supervalutazione del tuo usato fino a 150 euro e ricevi l’abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible.

Come detto, lo Xiaomi 15 Ultra è probabilmente il miglior cameraphone disponibile oggi sul mercato. La differenza la fa la quadrupla fotocamera posteriore realizzata da Leica e impreziosita da uno straordinario ultra-obiettivo da 200 megapixel, un unicum al momento sul mercato. Schermo da 6,73 pollici con risoluzione WQHD con una luminosità elevatissima. Il processore resta lo stesso: Snapdragon 8 Elite con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Batteria da 5410 mAh con ricarica rapida a 90 W.

Xiaomi 15 Ultra