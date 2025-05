Xiaomi 14T Pro, minimo storico con lo sconto esclusivo di Amazon

Lo Xiaomi 14T Pro è in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 39% e risparmi 350 euro. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Se stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare uno smartphone premium a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla media, questa nuova offerta esclusiva di Amazon è perfetta per te. Da oggi, infatti, sul sito di e-commerce è disponibile lo Xiaomi 14T Pro in promo con uno sconto eccezionale del 39% che ti fa risparmiare ben 350 euro rispetto a quello di listino. Oltre a essere il minimo storico e il miglior prezzo di tutto il web, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Delle condizioni di acquisto uniche e che non trovi su altri siti web. Non approfittarne sarebbe un grave errore.

Lo Xiaomi 14T Pro è uno degli smartphone che esprime al meglio la filosofia del colosso cinese. Prestazioni sempre al top, batteria a lunga durata e con una ricarica super rapida. Ma a catturare l’attenzione è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica. Il colosso delle ottiche ha lavorato sui singoli obiettivi dotando lo smartphone di un sistema di fotocamere professionali che non ha nulla da invidiare a quello di telefoni più costosi e blasonati. Un vero cameraphone in grado di scattare ottime foto e video in alta risoluzione in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Un vero smartphone premium a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi 14T Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta esclusiva Amazon da cogliere al volo. Da oggi lo Xiaomi 14T Pro è disponibile a un prezzo di 549,90 euro grazie al super sconto del 39% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 350 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 45,86 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni da quando ti viene consegnato.

Xiaomi 14T Pro: le caratteristiche tecniche

Se c’è una caratteristica tecnica che salta immediatamente all’occhio è il comparto fotografico. Lo Xiaomi 14T Pro è dotato di un comparto fotografico unico nel suo genere, grazie alla partnership rinnovata tra il colosso cinese e l’azienda tedesca. Leica si è dedicata principalmente alla realizzazione degli obiettivo e alla loro ottimizzazione software e il risultato finale è unico. Nella parte posteriore trova posto un sensore principale da 50 megapixel con sensore Light Fusion 900 che assicura immagini luminose anche con pessime condizioni di luce, un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 60 mm da 50 megapixel. Per i selfie, invece, è presente una fotocamera anteriore da 32 megapixel. A tutto questo si aggiungono gli algoritmi di intelligenza artificiale che ti aiutano sia nelle fasi dello scatto sia nell’editing per correggere eventuali errori. Praticamente è come avere una macchinetta fotografica professionale sempre in tasca.

Le caratteristiche uniche dello Xiaomi 14T Pro non finiscono con il comparto fotografico. Xiaomi ha fatto un ottimo lavoro in ogni singolo aspetto. Ad esempio trovi uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FHD, e con refresh rate fino a 144 Hz, per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità tocca un picco di 4000 nit, uno dei valori più elevati sul mercato. Nulla da dire nemmeno sulle prestazioni, grazie alla presenza dell’ottimo processore MediaTek Dimensity 9300+ con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Per chiudere non poteva di certo mancare una super batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla tecnologia HyperCharge da 120 W hai il 100% di autonomia in circa 15 minuti. Xiaomi ha dotato questo smartphone anche di alcuni strumenti di intelligenza artificiale molto utili nella vita di tutti i giorni. Puoi utilizzare, ad esempio, il traduttore in tempo reale oppure il "Cerchia, trova" di Google. Integrate anche alcune funzione di Gemini AI. Insomma, uno smartphone completo e versatile.

