Xiaomi, prezzo in picchiata per lo smartwatch top: sconto esagerato

La Festa delle Offerte Prime si è conclusa, ma questo non vuol dire che su Amazon terminino le promo. Anzi, tutt’altro. Con l’avvicinarsi del Natale sul sito di e-commerce ci saranno ogni giorno nuove promo con sconti sempre più esagerati. E oggi vi parliamo proprio di una di quelle occasioni che non bisogna farsi sfuggire. Riguarda lo Xiaomi Watch 2, smartwatch molto interessante del colosso cinese con funzionalità e caratteristiche da top di gamma. Grazie allo sconto del 30% disponibile sul sito di e-commerce approfitti del minimo storico e fai un ottimo affare. Paghi poco più di 100 euro un orologio che non ha nulla da invidiare ai dispositivi Apple e Samsung che in confronto costano molto di più.

A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google che ti apre un mondo fatto di app e funzionalità molto utili nella vita di tutti i giorni. Solo per il mondo dello sport trovi più di 160 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionistico. Puoi monitorare il tuo stato di salute in tempo reale e sapere in ogni istante se hai qualche valore troppo elevato (come ad esempio il battito cardiaco). A tutto questo aggiungi prestazioni elevate e funzioni utili come la possibilità di pagare la spesa direttamente dall’orologio. Affrettati, la promo potrebbe terminare a breve.

Xiaomi Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi lo Xiaomi Watch 2 lo trovi in offerta con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 139,99 euro, il punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Si tratta di un’ottima opportunità e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi nella fase di check-out. La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno, mentre per il reso hai ben 30 giorni di tempo da quando lo ricevi. Una delle migliori offerte del giorno per un orologio che vale molto più di quanto lo paghi.

Xiaomi Watch 2: funzionalità e caratteristiche

Più che delle caratteristiche, in un orologio come lo Xiaomi Watch 2 è meglio partire dalle funzionalità, l’elemento che fa realmente la differenza tra uno smartwatch e l’altro. E sotto questo punto di vista l’orologio di Xiaomi non ha paura di confrontarsi con nessuno: ha tutto quello che serve per tenere sotto controllo il tuo stato di salute e le tue attività fisiche. Vediamolo più nel dettaglio.

Partiamo dalla presenza del sistema operativo WearOS di Google che ti apre un mondo fatto di app molto utili come Google Maps (dotato di un chip GNSS che sfrutta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione), Google Pay e anche Google Assistente per controllare i tuoi dispositivi smart dal polso. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca puoi monitorare in tempo reale diversi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca. L’orologio ti avvisa se rileva qualche dato anomalo e ti suggerisce di avvisare il medico curante. Non manca il monitoraggio avanzato della salute con un report completo su come hai riposato la notte.

L’orologio è perfetto anche per gli amanti dello sport grazie al supporto a più di 160 modalità sportive. Hai a disposizione veramente di tutto, dalla classica corsa, passando per lo sci fino ad arrivare ad attività professionali come lo sci, il tennis o il golf. Per ogni modalità sportiva raccogli statistiche avanzate che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Chiudiamo con la batteria che ti accompagna per un paio di giorni senza troppi patemi.

