Xiaomi, il prezzo dell'orologio è crollato: oggi costa pochissimo

Anche Xiaomi si è gettata nel campo degli smartwatch e oramai da alcuni anni ha lanciato diversi dispositivi molto interessanti. Tra questi c’è anche lo Xiaomi Watch 2, orologio top di gamma dotato di sensori avanzati e pensato per coloro che hanno una vita attiva. Uno smartwatch versatile e che si adatta a qualsiasi utilizzo e che puoi portare sempre al polso, grazie anche a un design che ricorda gli orologi analogici (quadrante circolare e pulsanti sulla scocca per navigare all’interno del menu).

Oggi vi parliamo dello Xiaomi Watch 2 non tanto per le sue caratteristiche e funzionalità, che restano ottime, quanto per la promo eccezionale che trovi su Amazon. L’orologio, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e a uno dei migliori prezzi di tutto il web. Oltre ad approfittare di un ottimo sconto, accedi anche ai servizi garantiti da Amazon, tra cui la possibilità di fare il reso gratuito se non dovesse piacerti. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis. Insomma, un’ottima occasione per acquistare un smartwatch top di gamma a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo molto interessante per un orologio top di gamma. Da oggi trovi lo Xiaomi Watch 2 in promo a un prezzo di 133,89 euro, con uno sconto del 33% rispetto a quello consigliato. Un risparmio totale che sfiora i 70 euro e che ti permette di fare un ottimo acquisto. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni, mentre per il reso gratuito hai ben 30 giorni. Hai tutto il tempo di testarlo ed eventualmente di rispedirlo indietro, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo dispositivo.

Xiaomi Watch 2: le caratteristiche e le funzionalità

Focalizzarsi sulle funzionalità offerte dallo Xiaomi Watch 2 aiuta nel farsi un’idea sulla bontà del dispositivo. Un orologio che, come abbiamo detto, è perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi ama fare attività sportiva.

Partiamo proprio dalle attività sportive. L’orologio supporta più di 160 modalità sportive: oltre alla corsa, ciclismo e nuoto, hai anche sport professionistici come il tennis, il basket e il golf. Per ogni attività sportiva, lo smartwatch raccoglie diversi dati e statistiche che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS che utilizza i 5 principali sistemi di geolocalizzazione per offrirti una posizione sempre perfetta. E tramite l’app di Google Maps puoi controllare le indicazioni direttamente dall’orologio.

Lo Xiaomi Watch 2 è anche il tuo compagno ideale per tenere sotto controllo la salute. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca è in grado di monitorare in tempo reale la frequenza cardiaca e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Non manca il controllo della saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno, con un report che ti viene inviato ogni mattina e che ti mostra come hai riposato.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio smart di Xiaomi ha uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e con una luminosità elevata. Puoi personalizzare i quadranti scegliendo tra i tanti messi a disposizione da Xiaomi. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e tutta la suite di app sviluppate dagli ingegneri di Mountain View, comprese Google Fit e Google Pay. La batteria ti accompagna per diversi giorni senza troppi patemi.

