Xiaomi, prezzo crollato per lo smartwatch top: sconto spaziale

Questa nuova settimana di settembre non poteva che cominciare nel migliore dei modi grazie a una promo appena arrivata su Amazon su un prodotto uscito da poco sul mercato e che è dotato di funzionalità e caratteristiche molto interessanti. Parliamo dello Xiaomi Watch 2, una delle soluzioni lanciate negli ultimi anni dal colosso cinese nel settore dei wearable. Si tratta di un orologio smart con sistema operativo Wear OS di Google e piattaforma Snapdragon Wear che assicura prestazioni superiori alla media. Uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni in grado di monitorare sia il tuo stato di salute in tempo reale sia le attività fisiche che svolgi normalmente, come la corsa, il ciclismo o il nuoto.

A catturare l’attenzione è l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Lo Xiaomi Watch 2 è disponibile in promo speciale al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi decine di euro e approfitti del miglior prezzo del web per un orologio con queste caratteristiche. Un’occasione da non farsi scappare e che potrebbe finire molto presto: clicca sul banner qui in basso e approfittane subito.

Xiaomi Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch 2 in offerta sul sito di e-commerce a un prezzo di 138,66 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Il risparmio è molto interessante e approfitti del minimo storico su Amazon e di una delle migliori offerte che puoi trovare sul web per un dispositivo con queste caratteristiche e funzionalità. La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Puoi provarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Watch 2 non è il classico orologio lowcost con tante funzionalità, ma con poca potenza e che funziona male. In realtà è uno smartwatch top di gamma dotato di un’ottima scheda tecnica e del sistema operativo WearOS che mette a disposizione un numero di app praticamente infinito. Puoi personalizzare lo smartwatch Xiaomi scegliendo tra tanti quadranti differenti e installando le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio Strava per tenere sotto controllo i chilometri percorsi in bici. Inoltre, hai a disposizione tutta la suite delle app Google, a partire da Maps (trovi un chip GNSS che utilizza i cinque principali sistemi di geolocalizzazione), da Google Pay per pagare la spesa direttamente dall’orologio e da Google Assistente.

Passando alle specifiche tecniche, lo Xiaomi Watch 2 ha un display da 1,43 pollici con una luminosità molto elevata, un processore Snapdaragon W5+ Gen 1 potente supportato da 2 gigabyte di RAM e da 32 gigabyte di memoria interna per installare le applicazioni. La batteria assicura un’autonomia di un paio di giorni.

Per gli amanti delle attività fisiche, puoi scegliere tra più di 150 modalità di allenamento. Trovi veramente di tutto, dalla corsa, al nuoto (impermeabile fino a 50 metri) fino a sport professionistici come lo sci alpinismo, per il quale hai anche delle statistiche avanzate che puoi consultare sull’app dello smartphone. I sensori nascosti sotto la scocca permettono di tenere sotto controllo i principali parametri vitali: frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che ti fornisce anche un report su come hai riposato durante la settimana.

Infine, collegando lo smartwatch allo smartphone puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Tra le altre funzioni utili trovi le previsioni meteo, la bussola, la torcia e il calendario con tutti gli appuntamenti del giorno.

