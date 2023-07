Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone: va comprato subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi Newsroom

Quante volte vi è capitato di pensare che per avere uno smartphone valido e che faccia belle foto sia necessario spendere centinaia e centianaia di euro? Un’affermazione quanto mai falsa, a leggere le specifiche tecniche dello Xiaomi Redmi Note 12.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Lo smartphone del produttore cinese, infatti, è caratterizzato da una scheda tecnica che ha ben poco da invidiare anche a dipositivi ben più costosi. Display AMOLED, SoC di ultima generazione e comparto fotografico con tre sensori di alta gamma sono i fiori all’occhiello di un telefonino con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Merito anche dell’offerta top di oggi su Amazon, che fa scendere il prezzo al minimo storico rendendo il Redmi Note 12 un vero e proprio best buy di settore.

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Lanciato nell’ultimo trimestre del 2022, il Redmi Note 12 è dotato di un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e una densità di pixel di 395 ppi. Un pannello decisamente luminoso, caratterizzato da colori brillanti e vividi. L’ideale, dunque, per guardare video di ogni genere, dai reel sui social ai video su YouTube, Netflix o Prime Video.

Sotto il display trova invece spazio il SoC Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm SM4375 che si compone di una CPU octa-core e della GPU Adreno 619. A supporto troviamo 4 gigabyte di memoria RAM, più che sufficienti per reggere anche carichi di lavoro pesanti. La memoria di archiviazione da 128 gigabyte è espandibile con scheda microSD. La connettività wireless è assicurata dal WiFi 5 e dal Bluetooth 5.1, mentre il GPS e i vari sensori di movimento completano il comparto tecnico.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da tre sensori da 50 megapixel, 8 megapixel e 2 megapixel. Un comparto estremamente valido e luminoso, capace di rendere al meglio quando la luminosità è ottimale. Sfruttando, però, gli algoritmi di intelligenza artificiale del processore, la fotocamera posteriore dello Xiaomi Redmi Note 12 è in grado di realizzare buoni scatti anche con scarsa luminosità.

Sul fronte dell’autonomia c’è ben poco da dire. Grazie alla batteria da 5.000 mAh, lo Xiaomi Redmi Note 12 è in grado di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E nel caso in cui ci si trovasse quasi a "secco", nessun timore: la ricarica rapida da 33 Watt permette di ricaricare velocemente l’accumulatore. Saranno sufficienti pochi minuti collegato a una presa di corrente per avere qualche ora di utilizzo supplementare.

Smartphone Xiaomi offerta incredibile: sconto e prezzo finale

Un telefonino assolutamente valido, insomma, capace di cavarsela senza troppi problemi nelle situazioni più disparate (dalla navigazione online alla fotografia, anche notturna). Il tutto a un prezzo davvero eccezionale. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, infatti, lo Xiaomi Redmi Note 12 è disponibile con uno sconto del 47% sul prezzo di listino.

Una promozione che fa letteralmente crollare il prezzo: lo smartphone costa solamente 148,31 euro, contro i 253,47 euro del prezzo consigliato dallo stesso produttore cinese. Il risparmio è considerevole: acquistandolo oggi risparmierete quasi 110 euro rispetto al costo originario. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di checkout.

Xiaomi Redmi Note 12