Xiaomi Watch S1 Active, un'ottimo smartwatch a un prezzo irripetibile

Fonte foto: xiaomi

Gli smartwatch sono device ormai diffusissimi, diventati la naturale estensione dello smartphone e alleati imprescindibili per il monitoraggio dei parametri vitali e dell’attività sportiva.

Per questo non stupisce che sul mercato siano disponibili decine e decine di modelli diversi, che si adattano alla perfezione allo stile, ai bisogni e, naturalmente, al portafogli degli utenti.

Tra le opzioni più interessanti c’è sicuramente Xiaomi Watch S1 Active un orologio semplice da usare, che punta tutto su un design accattivante e tantissime funzioni smart per la salute e gli allenamenti.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo arriva poco al di sopra de 150 euro e uno sconto così, non capita tutti i giorni.

Xiaomi Watch S1 Active – Display 1,43 pollici – Versione con GPS e NFC

Xiaomi Watch S1 Active: scheda tecnica

Xiaomi Watch S1 Active ha un display AMOLED circolare che misura 1,43 pollici e ha una risoluzione 466×466 pixel. Grazie agli oltre 200 quadranti messi a disposizione dall’azienda cinese, l’utente potrà personalizzarlo al meglio, rendendo unico il proprio smartwatch.

Le funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali includono il rilevamento della frequenza cardiaca (24 ore su 24) e la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) con il dispositivo che invia avvisi in tempo reale per ogni valore anomalo riscontrato.

Non mancano, naturalmente, nemmeno il controllo della qualità del sonno, dei livelli distress dell’utente e del ciclo mestruale, con l’orologio che può segnalare il periodo di ovulazione, l’arrivo del ciclo ed eventualmente i giorni di ritardo.

Le funzioni per gli sportivi comprendono oltre 100 tipi di allenamento, di cui 19 a livello professionale. Tra le varie opzioni ci sono: corsa, camminata, ciclismo, tennis, basket, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 atmosfere di profondità), allenamenti in palestra e molto altro.

Per le l’attività outdoor, il device può utilizzare i principali sistemi di geolocalizzazione tramite satelliti GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Collegando lo smartwatch allo smartphone (tramite Bluetooth 5.2) è possibile utilizzare l’app ufficiale Xiaomi Fitness che permette di organizzare alla perfezione gli allenamenti e i progressi raggiunti, con la possibilità di sincronizzare i dati anche con app di terze parti come Strava, ad esempio.

Trovano posto sullo Xiaomi Watch S1 Active anche le funzionalità più classiche per un dispositivo del genere, come la gestione delle notifiche del telefono, i pagamenti tramite NFC e la possibilità di rispondere alle chiamate (microfono e speaker integrati) senza il bisogno di prendere lo smartphone. Inoltre il dispositivo è compatibile anche con Alexa.

Infine l’autonomia stimata è di circa 12 giorni di utilizzo classico, che salgono a 24 con l’apposita modalità per il risparmio energetico. Per una carica completa, invece, sono necessarie 2,5 ore.

Xiaomi Watch S1 Active: l’offerta su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è un ottimo orologio smart, perfetto soprattutto per chi cerca un dispositivo per controllare i progressi nell’attività fisica e i propri parametri vitali in modo preciso e intuitivo, con rilevazioni sempre precise e puntuali.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro, ma con l’offerta su Amazon si scende fino a 158,92 euro (–21%¸-41,07 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe fare la gioia di molti utenti.

Xiaomi Watch S1 Active – Display 1,43 pollici – Versione con GPS e NFC