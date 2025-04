Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è crollato: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Conosciamo Xiaomi per i suoi smartphone con un rapporto qualità-prezzo straordinario, ma il produttore cinese in questi ultimi anni ha portato in Italia anche altri dispositivi tech, come ad esempio gli smartwatch. E proprio di un orologio smart ti parliamo oggi. Il protagonista di una delle migliori offerte del giorno è lo Xiaomi Watch 2 Pro, orologio top di gamma disponibile con uno sconto eccezionale del 41% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi più di 100 euro su quello consigliato. Un’occasione unica per uno smartwatch completo, versatile e perfetto per la vita di tutti i giorni.

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è il classico smartwatch in grado di fare un po’ di tutto, dal monitorare i principali parametri vitali, fino al diventare il miglior compagno per gli allenamenti quotidiani. Oltre a tutto questo, l’orologio si caratterizza per un design elegante che ricorda gli orologi analogici e lo puoi personalizzare cambiando cinturino e la watch faces. Uno smartwatch, quindi, perfetto per la vita di tutti i giorni e che trovi a un prezzo mai visto prima. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’orologio top di Xiaomi è in offerta a un prezzo speciale di 159,44 euro grazie allo sconto di ben il 41% che fa crollare il prezzo. Risparmi ben 110 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni che cominciano a decorrere da quando lo hai ricevuto.

Xiaomi Watch 2 Pro: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch 2 Pro rientra nella categoria degli smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata, ventiquattro ore su ventiquattro. Il perfetto compagno da mettere al polso per tenere sotto controllo la propria vita.

A partire dai parametri vitali. I sensori di ultima generazione tengono sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno in tempo reale e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Inoltre, lo smartwatch offre anche un monitoraggio in tempo reale del sonno, con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte. Non è tutto: lo Xiaomi Watch 2 Pro è uno dei pochi orologi che ti permette anche di effettuare un’analisi della composizione del proprio corpo, mostrando la percentuale di grasso e di massa magra.

A tutte queste funzioni si accompagnano più di 150 modalità di allenamento, tra cui tutti quelli più praticate: corsa, ciclismo, nuoto, solo per citarne alcuni. Per ogni attività fisica puoi raccogliere statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare nel tempo.

Passiamo alle caratteristiche tecniche. L’orologio è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google che lo dota della suite di app dell’azienda di Mountain View. Ad esempio, hai a disposizione Google Maps per le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali. La batteria ha una durata di un paio di giorni. Non perdere questa super offerta per uno dei migliori orologi smart in questa fascia di prezzo.

