XO Kitty 2, si parte: le novità della seconda stagione

Fonte foto: Netflix/Twitter

Il cast di XO, Kitty è tornato sul set. Come confermato da Netflix, in questi giorni sono iniziate a Seoul, in Corea del Sud, le riprese della seconda stagione. La serie tv romantica è lo spin-off di To All the Boys, che include i film Tutte le volte che ho scritto ti amo, P.S. Ti amo ancora e Tua per sempre. Se la protagonista di questa trilogia cinematografica è Lara Jean (interpretata da Lana Condor), però, in XO Kitty la scena è tutta della sorella minore Katherine, detta Kitty, interpretata da Anna Cathcart.

Il cast di XO Kitty 2: chi c’è di nuovo

Il rinnovo per la seconda stagione di XO, Kitty è arrivato nel 2023 e ora la produzione è ufficialmente cominciata. Lo ha annunciato Netflix in questi giorni diffondendo sui suoi canali social un breve video con i protagonisti di XO Kitty.

XO, KITTY S2 💗 NOW IN PRODUCTION KISS roll call! ⤵️ pic.twitter.com/3KZGP4asE1 — Netflix (@netflix) April 25, 2024

Oltre alla già citata Anna Cathcart nel ruolo di Kitty, nel cast della serie tv ci sono Minyeong Choi (nei panni di Dae), Gia Kim (alias Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Regan Aliyah (Juliana) e Jocelyn Shelfo (Madison).

Nella stagione 2 ci saranno anche alcuni volti nuovi. Si tratta di Audrey Huynh (già nota per Wyrm) nel ruolo di Stella, di Sasha Bhasin (Brave the Dark) nel ruolo di Preveena e di Joshua Lee (Gangnam Project) in quello di Jin.

La serie è prodotta da Awesomeness Studios.

La trama di XO Kitty stagione 2

Come ricordano gli spettatori, alla fine della prima stagione Kitty si trova in una complicata situazione sentimentale. La protagonista ha rotto con Dae, il ragazzo per il quale si era trasferita in Corea del Sud; si è presa una cotta per la compagna di classe Yuri e ha ricevuto una inaspettata dichiarazione da Min Ho, migliore amico di Dae.

Non solo: Kitty è anche stata espulsa dalla KISS, la Korean Independent School of Seoul, e infatti nel finale della prima stagione il pubblico la vede in aeroporto, pronta a tornare a casa.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla trama della seconda stagione di XO Kitty. Le riprese si stanno svolgendo in Corea del Sud, quindi c’è da immaginare che Kitty in qualche modo ritornerà sui suoi passi… Per scoprirlo, però, non resta che attendere l’uscita della stagione 2 o almeno la conferma da parte di Netflix della sinossi dei prossimi episodi.

Nonostante vi sia ambientata, tra l’altro, in Corea del Sud la serie tv non ha ottenuto grande successo come invece è avvenuto in più di cinquanta Paesi nei quali Netflix ha distribuito il prodotto.

Quando esce XO Kitty 2

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita della seconda stagione di XO Kitty. Tenendo conto che le riprese sono appena iniziate, però, è possibile ipotizzare che i nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming nel 2025.