XO Kitty, ci siamo: quando esce la seconda stagione?

Su Netflix l’anno nuovo inizierà (anche) con la seconda stagione di XO Kitty, spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo che ha già conquistato il pubblico, anche italiano. Anna Cathcart vestirà nuovamente i panni di Kitty Song Cove, di ritorno in Corea del Sud per un nuovo semestre alla Korean Independent School of Seoul (KISS). Pronta a iniziare un nuovo e più leggero capitolo della propria vita sentimentale, la protagonista scoprirà suo malgrado che la vita, l’amore e la famiglia riservano più complessità di quanto avesse immaginato.

XO Kitty 2: anticipazioni e novità sulla stagione 2

Le riprese di XO Kitty 2 si sono svolte a Seoul, Corea del Sud, all’inizio del 2024, sulla scia del grande successo ottenuto dalla prima stagione dopo il suo debutto su Netflix. Molti dettagli della trama dei nuovi episodi non sono ancora stati rivelati, ma sappiamo già che la protagonista, come accennato, tornerà alla KISS per il suo secondo semestre.

Single per la prima volta da tanto tempo, Kitty è pronta per un nuovo inizio con meno drammi e ingerenze, e intende dedicarsi tuttalpiù a qualche appuntamento occasionale, senza troppo impegno.

La vita amorosa di Kitty però passa presto in secondo piano per via di una lettera dal passato di sua madre. Questa, insieme ai nuovi arrivi alla KISS, spingeranno la protagonista verso un viaggio di scoperta e cambiamento, tra legami messi alla prova, difficoltà famigliari e segreti svelati.

«Scrivo tante storie romantiche sui giovani», ha detto a Netflix la co-showrunner Jenny Han nel 2023. «Tutti vogliono il "per sempre felici e contenti" e sentirsi come se due persone stessero insieme per sempre, ma sono davvero giovani. La cosa entusiasmante della storia di Kitty [è] che mostra che puoi davvero esplorare cose diverse, persone per diversi momenti della tua vita».

Chi c’è nel cast di XO Kitty 2 e le foto dal set

Nel cast della seconda stagione di XO Kitty ci sono diverse new entry, come Audrey Huynh nei panni di Stella, Sasha Bhasin in quelli di Praveena, e Joshua Lee (già in Gangnam Project) in quelli di Jin. Questi nuovi personaggi andranno ad allargare la cerchia di amici e conoscenze della protagonista.

Tornano dalla prima stagione invece, oltre alla già citata protagonista, anche Minyeong Choi (alias Dae), Gia Kim (nei panni di Yuri), Sang Heon Lee (Min Ho), Anthony Keyvan (Q), Peter Thurnwald (Alex), e Regan Aliyah (Juliana).

NEW XO KITTY PICS 💕 SEASON 2 💕 JANUARY 16 pic.twitter.com/cLG4j8Iedm — Netflix (@netflix) November 21, 2024

Quando XO Kitty 2

La seconda stagione di XO, Kitty esce il 16 gennaio 2025 su Netflix.