XO Kitty, è ufficiale: la stagione 3 si farà. Cosa aspettarsi?

Fonte foto: Netflix/Twitter

XO Kitty tornerà su Netflix con la terza stagione, che è attualmente in lavorazione. L’annuncio ufficiale è arrivato in questi giorni con un videomessaggio postato sui suoi social dall’attrice Anna Cathcart, che interpreta la protagonista. «Sono così felice di tornare a Seoul per un’altra stagione con il nostro cast e la nostra troupe straordinari», ha detto invece la showrunner Jessica O’Toole in una nota stampa. «Se pensavate che il primo anno alla KISS avesse portato dramma… aspettate di vedere il resto».

XO Kitty, come finisce la seconda stagione?

Spin-off della serie di film Tutte le volte che ho scritto ti amo (To All the Boys I’ve Loved Before), la serie tv XO Kitty racconta le vicende della giovane Kitty alla Korean Independent School of Seoul, più brevemente KISS.

Nella seconda stagione, uscita all’inizio del 2025, Kitty tra le altre cose cerca la sua famiglia in Corea del Sud con l’aiuto di Min-Ho, con il quale sviluppa un legame di maggiore vicinanza. La ragazza infine ammette a sé stessa di provare dei sentimenti per l’amico, al quale chiede di accompagnarlo in tournée durante la loro pausa estiva prima di fare ritorno alla KISS per un nuovo anno scolastico.

Lui accetta, ed è questo il finale della seconda stagione di XO Kitty. «Qualunque cosa sia accaduta in quell’ultimo momento tra Kitty e Min Ho è stata probabilmente la migliore uscita, perché entrambi hanno parlato di quello che stanno attraversando e di quello che potrebbero fare», ha detto la showrunner Jessica O’Toole in un’intervista a Deadline.«Quindi forse è una buona cosa che non si stiano precipitando nelle cose. Un bacio è davvero una bella scarica di adrenalina, quindi forse dovresti rallentare un po’».

XO Kitty rinnovata: anticipazioni sulla stagione 3

«So che abbiamo lasciato i fan con un cliffhanger alla fine della seconda stagione, ma posso promettere che la terza varrà l’attesa, incluso il primo episodio estivo – per non parlare di un sacco di romanticismo, amicizia, avventura… e baci. Un sacco di baci», ha detto la showrunner O’Toole commentando il rinnovo della serie tv per una stagione 3.

Nella seconda stagione tra le altre cose si scopre che Simon è il cugino di Eve. La vicenda avrà ulteriori sviluppi nella prossima stagione? «[Kitty] non può continuare a trovare parenti segreti», ha risposto la showrunner. «Ma io sono una fanatica dei segreti di famiglia».

O’Toole, già prima del rinnovo ufficiale per la stagione 3, ha aggiunto che il suo desiderio è quello di esplorare ancora di più le dinamiche tra i personaggi e le loro storie personali e famigliari. «Abbiamo tutti questi personaggi con le rispettive famiglie… Mi piacerebbe espandere questo mondo nelle prossime stagioni e andare più in profondità con i personaggi che maturano. La cosa bella delle serie di formazione è che la storia cresce insieme ai personaggi».

La terza stagione potrebbe uscire su Netflix nel 2026 o nel 2027, ma al momento non ci sono conferme in merito. Si attendono aggiornamenti anche sulla trama e sul cast dei prossimi episodi.