Cosa vedere in streaming oggi 16 gennaio 2025

Fonte foto: Netflix/Twitter

Il 16 gennaio 1948 nasceva il regista John Carpenter: chi vuole festeggiare questo compleanno recuperando qualche film del celebre regista trova ad esempio su Prime Video i titoli Essi vivono (del 1988) e Il seme della follia (del 1994, disponibile a noleggio), e su Disney+ la commedia d’azione Grosso guaio a Chinatown (del 1986). Per quanto riguarda i titoli di oggi, invece, non mancano le novità interessanti: tra queste, un film emozionante tratto dalla vera storia di un campione di wrestling, la seconda stagione di una amata serie Netflix e un film thriller su una donna minacciata da un killer folle.

Cosa vedere oggi su Netflix

Kitty è pronta per un nuovo semestre alla KISS. Esce oggi su Netflix la seconda stagione XO Kitty: nelle nuove puntate la protagonista, ora single, è decisa a vivere questo nuovo periodo nell’esclusivo liceo di Seoul con leggerezza, dedicandosi tuttalpiù a qualche date romantico ma senza impegno. Dei segreti famigliari e qualche colpo di scena inaspettato complicheranno la situazione.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Esce oggi su Prime Video il film Inarrestabile, biopic sull’emozionante storia vera di Anthony Robles (interpretato da Jharrel Jerome) che, nato con una gamba sola, ha sfidato ogni aspettativa per diventare un campione nazionale di wrestling. Diretto da William Goldenberg, qui al suo debutto alla regia, il film include nel cast anche Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle e Jennifer Lopez. Il vero Anthony Robles è produttore, compare nel film come "Anthony Robles Double" e ha aiutato Jerome a prepararsi al ruolo.

Da oggi si può vedere anche il nuovo The Calendar Killer. In questo film thriller una donna che lavora in un centralino riceve una chiamata da una sconosciuta che racconta di essere ricattata da un killer che l’ha messa di fronte a una scelta terribile: dovrà uccidere il proprio marito, altrimenti sarà lei a morire.

Cosa vedere oggi su Disney+

È adesso interamente disponibile su Disney+ la serie Star Wars: Skeleton Crew, che ha fatto il suo debutto sulla piattaforma a dicembre 2024: da quel momento gli episodi sono usciti settimanalmente, fino a oggi. A questo punto possiamo quindi dare il via libera agli spettatori che preferiscono godersi una storia "in un unico boccone", dalla prima all’ultima puntata.

Sulla piattaforma da oggi c’è anche l’episodio numero otto di Grey’s Anatomy stagione 21, il medical drama più amato di tutti i tempi.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Il 17 febbraio 2025 torna The White Lotus, serie HBO e Sky Exclusive creata da Mike White: come noto, la terza stagione sarà ambientata in Thailandia. Nell’attesa, è una buona idea approfittare di questi giorni per recuperare le stagioni precedenti, che si trovano on demand su Sky e in streaming su NOW.

Da ieri su The Film Club c’è invece il film Terezin. La trama racconta la storia d’amore tra Antonio, un clarinettista italiano, e Martina, una violinista ceca, durante la Seconda Guerra Mondiale.