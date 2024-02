Yamaha, la soundbar top in super promo con lo sconto Amazon

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Yamaha è famosa in tutto il mondo per i suoi successi in ambito motoristico e per essere stata per diversi anni la moto guidata da Valentino Rossi. In realtà l’azienda giapponese nasce come produttore di strumenti musicali ed è al momento una delle aziende più importanti in questo settore. Pianoforti, strumenti a cosa, pianole, Yamaha in oltre un secolo di storia ha prodotto sempre ottimi strumenti per gli amanti della musica. E in questo settore rientrano anche le soundbar, le casse esterne per lo smart TV diventate oramai una costante nelle abitazioni degli italiani e delle italiane. Il motivo è molto semplice: la qualità audio dei televisori è in molti casi deficitaria e per ascoltare al meglio film e serie TV è necessario utilizzare un supporto esterno.

Tra i tanti modelli prodotti da Yamaha, oggi ne troviamo uno in super offerta e con uno sconto eccezionale. Stiamo parlando della soundbar Yamaha YAS-109, disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 38% che fa risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino. L’offerta non finisce qui perché hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La soundbar Yamaha YAS-109 ha tutto quello che richiedi solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da un’ottima qualità audio che porta la qualità dell’Home Cinema direttamente a casa tua. Inoltre, ha dimensioni anche molto compatte e la puoi posizionare in ogni parte del tuo salotto. Si collega allo smart TV tramite Bluetooth ed è compatibile con praticamente qualsiasi televisore.

Yamaha YAS-109: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte di tutto il web per una soundbar. Oggi trovi la Yamaha YAS-109 in offerta a un prezzo di 199 euro con uno sconto di ben il 38%. Il risparmio netto è di ben 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto e che puoi attivare con un semplice click. La disponibilità è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Non finisce qui: hai anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni dall’acquisto.

Soundbar Yamaha YAS-109: le caratteristiche tecniche

La Soundbar Yamaha YAS-109 è molto comoda da utilizzare, visto che può essere controllata sia tramite l’assistente vocale Alexa sia tramite la App SoundBbar Controller. In questo modo, non saremo costretti ad alzarci per metterla in funzione, alzare o abbassare il volume. Tra le caratteristiche principali c’è il sistema integrato DTS Virtual:X, grazie al quale la soundbar emette un suono 3D avvolgente. Offrendo così un effetto Cinema mentre si guarda un film o la propria serie tv preferita. Inoltre, la tecnologia Clear Voice offre la possibilità di ascoltare dialoghi chiari e nitidi.

Ovviamente non solo Tv: la soundbar può essere collegata tramite Bluetooth ad altri dispositivi della propria smart, così come riprodurre i propri brani preferiti dallo smartphone e altri device. Ottime anche le dimensioni compatte, con linee slim che occupano uno spazio minimo. La soundbar è compatibile con qualsiasi smart TV e il montaggio è facile e veloce.

