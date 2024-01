3 nuovi reality show per innamorarsi (forse)

Fonte foto: Netflix

A giudicare dal numero e dalla varietà di reality show a tema, una significativa fetta di pubblico deve provare un certo piacere nell’osservare due persone che si incontrano, si conoscono e, forse, si innamorano. Sarà perché è facile immedesimarsi o sarà perché da fuori siamo tutti bravi a indovinare quale coppia funziona e quale no. Sarà forse perché, quando si resta al riparo dietro uno schermo, persino nell’imbarazzo del primo appuntamento o nel dispiacere per una relazione mai decollata si riesce a trovare una qualche forma di intrattenimento. Per gli appassionati del genere, ci sono almeno tre nuovi titoli da guardare in streaming su Netflix.

L’amore è cieco: Svezia

Il solito gruppo di single alla ricerca dell’amore, ma questa volta in salsa svedese. Anche in questa versione nordica del reality L’amore è cieco i partecipanti scelgono la persona da sposare alla cieca, senza averla (letteralmente) mai vista prima.

Le coppie hanno poi quattro settimane di tempo, mentre convivono e organizzano il proprio matrimonio, per capire se possono davvero innamorarsi dalla persona che hanno scelto di sposare oppure no. I primi otto episodi di L’amore è cieco: Svezia sono già disponibili su Netflix, dove il reality ha debuttato il 12 gennaio scorso. La prossima puntata, quella del matrimonio, esce il 26 gennaio. Il programma è presentato da Jessica Almenäs e si concluderà con un immancabile episodio reunion.

Su Netflix, tra l’altro, sono disponibili anche altre edizioni di questo reality show, come L’amore è cieco: Brasile e L’amore è cieco: Giappone. La versione originale presentata da Nick e Vanessa Lachey, invece, conta già cinque stagioni e si arricchirà presto con nuovi episodi. L’uscita delle puntate sulla piattaforma di streaming è prevista per il prossimo 14 febbraio.

Love Deadline: l’amore non aspetta

Sempre su Netflix, dal 23 gennaio esce Love Deadline: l’amore non aspetta. In questo reality show (nella foto) alcune donne single viaggiano verso destinazioni da sogno in Giappone e devono scegliere un uomo sulla base della sua personalità, bellezza e reddito. Sarà quello giusto o ne arriverà uno migliore? Le concorrenti devono rispondere a questa domanda tenendo presente che il tempo a disposizione per la ricerca è limitato e che l’uomo che scelgono potrebbe in realtà venire eliminato dal programma. È un rischio inevitabile, ma attenzione: per le future nozze le donne hanno una sola opportunità a disposizione!

L’amore nello spettro 2

Da pochi giorni su Netflix è uscita anche la seconda stagione di L’amore nello spettro, una serie docureality, già premiata con un Emmy, in cui ad affrontare primi appuntamenti, innamoramenti e relazioni sono alcune persone nello spettro autistico. Il programma è girato negli Stati Uniti. Nella seconda stagione ci saranno alcuni volti nuovi e altri familiari a chi ha già visto la prima stagione dello show.