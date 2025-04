Love, Death + Robots sta per tornare su Netflix con nuovi episodi. Ecco data di uscita in streaming, anticipazioni e teaser trailer del quarto volume

Una feroce guerriera con il volto dipinto e una lancia in mano si getta furiosamente all’attacco, ricoperta di sangue. Un simpatico robot verde con occhi rossi luminosi è in cucina insieme a un gatto arancione dall’aria imbronciata. Una donna cyborg urla violentemente, mentre una piccola creatura spaventata si aggrappa alla sua spalla. Di cosa stiamo parlando? Degli stralci di storie rivelati dalle prime immagini della quarta stagione di Love, Death + Robots, notevole e acclamata serie di animazione antologica per adulti che sta per tornare su Netflix con nuovi episodi.

Anticipazioni e trailer di Love, Death + Robots 4

Chi già ha visto qualche puntata di Love, Death + Robots, conosce bene la distopia fantasy, la fantascienza avvincente e la «follia meccanica» raccontata in ciascuna delle brevi storie animate che compongono le prime tre stagioni.

La quarta, promette Netflix, non farà eccezione. «Cerco sempre di mescolare horror, fantascienza e fantasy», ha raccontato Tim Miller, creatore della serie antologica e già noto per Deadpool e Terminator: Dark Fate. «E lavoriamo con scrittori e artisti davvero fottutamente fantastici».

Netflix non fornisce mai una vera e propria trama dei corti animati che compongono le stagioni di Love, Death + Robots, e così vale anche per il quarto volume di prossima uscita. Il teaser trailer, visibile qui sotto, consente però di farsi un’idea quantomeno delle atmosfere delle varie storie, tra elettrodomestici che prendono vita, gatti cospiratori e bizzarri guerrieri.

Quanti e quali corti ci sono in Love, Death + Robots 4?

Il nuovo volume sarà composto da 10 cortometraggi originali, ciascuno dei quali, come accaduto anche nelle precedenti stagioni e come si intuisce anche dal diverso stile di animazione, è realizzato da un diverso team di artisti.

Love, Death + Robots è creato da Tim Miller ed è prodotto esecutivamente da David Fincher (Mindhunter, The Killer), che tra l’altro ha debuttato nell’animazione con il corto “Bad Traveling” del Volume 3 di Love, Death + Robots.

Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2, Kill Team Kill) torna come regista supervisore anche nel quarto volume, mentre Miller, Yuh Nelson e Fincher hanno diretto gli episodi.

Quando esce Love, Death + Robots Volume 4?

Love, Death + Robots volume 4 sarà disponibile in streaming su Netflix dal 15 maggio 2025. I precedenti tre volumi sono già visibili sulla piattaforma di streaming.

Per chi si chiede se ci sarà anche un volume 5, va detto che al momento Netflix non si è sbilanciato sul punto. La serie è molto amata dal pubblico e ha ottenuto ottimi riscontri anche dalla critica, tanto che ha ricevuto diversi premi (Emmy inclusi).

È possibile che la piattaforma di streaming voglia aspettare l’uscita della quarta stagione, e vedere come sarà il riscontro del pubblico, prima di decretare il futuro di questa serie antologica.