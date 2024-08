5 grandi storie di sport da vedere su Netflix

Dall’atletica al ciclismo, ecco cinque titoli da guardare in streaming per chi cerca storie sportive avvincenti ed emozionanti

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ormai finite, le Paralimpiadi si terranno invece dal 28 agosto all’8 settembre. Ma se al di là di questi due grandi appuntamenti internazionali resta la voglia di storie sportive emozionanti, su Netflix c’è un ricchissimo menu da cui farsi ispirare. A partire da questi cinque titoli usciti recentemente sulla piattaforma di streaming.

Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi

La docuserie su Simone Biles è uscita lo scorso 17 luglio, giusto poco prima dell’appuntamento di Parigi, ma è interessante recuperarla anche dopo aver visto le prestazioni della ginnasta statunitense alle Olimpiadi appena concluse.

Alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 Biles si era ritirata dalla competizione rendendo nota al pubblico l’esigenza di affrontare alcuni problemi di salute mentale. Questo documentario in due parti racconta cosa è successo dopo: l’atleta ha affrontato i traumi del passato, ha messo a punto un nuovo modo di fare ginnastica e ha imparato a prendersi cura del proprio benessere.

Sprint

A inizio luglio 2024 è uscita anche questa serie tutta dedicata ai professionisti della velocità. Le puntate della prima stagione offrono infatti uno sguardo esclusivo sulla psiche dei velocisti su strada, cioè quegli atleti che dedicano l’intera vita a diventare i più veloci al mondo.

Una sfida che, come abbiamo visto anche a Parigi 2024, si decide in poche frazioni di secondo. Nelle puntate della prima stagione intervengono, tra gli altri, Sha’Carri Richardson, Noah Lyles e Shericka Jackson.

Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi

In vista delle imminenti Paralimpiadi di Parigi 2024 è interessante recuperare anche questo film del 2020, che racconta appunto la nascita dei Giochi Paralimpici.

Nate dopo la Seconda guerra mondiale, le Paralimpiadi hanno giocato (e continuano a giocare) un ruolo importante nel cambiare il modo in cui le persone si confrontano con la disabilità e la diversità.

Insieme a molti altri paratleti da tutto il mondo, nel film c’è anche la schermitrice italiana Bebe Vio. La regia è di Ian Bonhôte e Peter Ettedgui.

Full Swing: una stagione di golf

Sono alcuni dei migliori golfisti professionisti al mondo (alcuni più celebri, altri meno noti al grande pubblico) i protagonisti di questa avvincente docuserie in due stagioni – la seconda è uscita a marzo 2024.

Le telecamere seguono i golfisti dentro e fuori dal campo mentre affrontano Masters, Campionato PGA, U.S. Open e Campionato Open, ovvero i quattro tornei più importanti del PGA TOUR.

Le puntate sono un ottimo modo per conoscere meglio il mondo del golf e, per chi è già appassionato, per seguire da “dietro le quinte” i propri beniamini tra vittorie, sconfitte, allenamenti e momenti in famiglia.

Tour de France: sulla scia dei campioni

Il Tour de France è forse la gara ciclistica per antonomasia: trasmessa in 190 territori, è un vero simbolo internazionale. Questa docuserie in due stagioni (la seconda è uscita a giugno 2024) segue da vicino tutti i partecipanti all’evento, dai ciclisti ai direttori sportivi.

La stagione 2 in particolare porta il pubblico nelle ventuno tappe del Tour de France 2023, un’edizione che non è stata immune da scandali e colpi bassi. La competizione per aggiudicarsi la maglia gialla, d’altronde, è sempre spietata.