Come vedere i Giochi Paralimpici 2024 di Parigi gratis in streaming

Dal 28 agosto all’8 settembre si terranno i Giochi Paralimpici 2024 di Parigi, con 4.500 atleti da tutto il mondo che gareggeranno in 22 sport. Gli italiani gareggeranno in 17 discipline, con una folta delegazione capeggiata da Ambra Sabatini e Luca Mazzone e all’interno della quale c’è la campionessa-star Bebe Vio.

Proprio come i Giochi Olimpici, anche quelli Paralimpici sono anche un evento mediatico, oltre che sportivo, che richiede uno sforzo produttivo enorme per la sua trasmissione in TV e in streaming. Sforzo che, quest’anno YouTube ha deciso di fare senza compromessi.

Paralimpiadi Parigi 2024 su YouTube

Il Comitato Paralimpico Internazionale e YouTube hanno annunciato che il canale YouTube Paralympics, che è il canale ufficiale del Comitato stesso, realizzerà la più ampia e completa copertura televisiva dei giochi di sempre, tra dirette, replay, highlights, contenuti dei creator, servizi giornalistici sugli atleti. E tutto ciò sarà gratis.

Tutta la manifestazione, o quasi, sarà visibile su YouTube: 1.400 ore di diretta, oltre 1.200 clip di replay delle singole gare, 400 Shorts sui momenti sportivi principali, 40 video sugli atleti più importanti

La cosa estremamente interessante, dal punto di vista tecnico, è che il canale YouTube Paralympics permetterà, per la prima volta a livello globale, il “Multiview“: lo spettatore potrà guardare fino a 4 flussi video contemporaneamente.

Il Multiview, fino ad oggi, era stato usato in altri eventi sportivi, come la NFL americana, durante concerti, come il Coachella Festival e solo in alcune regioni anche durante i Giochi Olimpici di Parigi.

Applicato ai Goochi Paralimpici, su tutta la manifestazione, il Multiview permetterà all’utente di guardare contemporaneamente più gare. Alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, infatti, spesso capita che due o più gare, anche molto importanti, avvengano contemporaneamente in due stadi diversi.

Rising Phoenix: Road to Tokyo

Oltre a mettere a disposizione degli amanti dello sport questa enorme mole di contenuti, il canale YouTube del Comitato Paralimpico Internazionale ha già pubblicato sulla piattaforma di streaming anche la serie in tre episodi “Rising Phoenix: Road to Tokyo“.

Rising Phoenix: Road to Tokyo è la storia di 12 atleti da 11 Paesi e del loro cammino sportivo che li ha portati a partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Un cammino profondamente segnato dalla pandemia, che ha impattato in modo importante sulle loro possibilità di allenarsi, ma anche sulla loro vita quotidiana.

Paralimpiadi 2024: gli atleti italiani

Sono decine gli atleti italiani che parteciperanno alle Paralimpiadi 2024 di Parigi, in 17 sport diversi. Ecco la lista della delegazione paralimpica italiana a Parigi 2024:

Atletica

Riccardo Bagaini

Fabio Bottazzini

Martina Caironi

Marco Cicchetti

Monica Contrafatto

Arrola Dedaj

Ndiaga Dieng

Giuliana Chiara Filippi

Alessandro Galbiati (guida)

Rigivan Ganeshamoorthy

Assunta Legnante

Alessandro Ossola

Maxcel Amo Manu

Valentina Petrillo

Ambra Sabatini

Oney Tapia

Badminton

Rosa Efomo De Marco

Canoa

Veronica Silvia Biglia

Marius Bogdan Ciustea

Eleonora De Paolis

Amanda Embriaco

Esteban Gabriel Farias

Kwadzo Klokpah

Mirko Nicoli

Christian Volpi

Canottaggio

Enrico D’Aniello (timoniere)

Carolina Foresti

Marco Frank

Greta Elizabeth Muti

Giacomo Perini

Tommaso Schettino

Ciclismo

Katia Aere

Federico Andreoli

Lorenzo Bernard

Fabrizio Cornegliani

Claudia Cretti

Giorgio Farroni

Luca Mazzone

Eleonora Mele

Federico Mestroni

Martino Pini

Davide Plebani (pilota)

Francesca Porcellato

Giulia Ruffato

Mirko Testa

Paolo Totò (pilota)

Ana Maria Vitelaru

Equitazione

Sara Morganti

Francesca Salvadè

Carola Semperboni

Federica Sileoni

Judo

Dongdong Camanni

Simone Cannizzaro

Carolina Costa

Valerio Romano Teodori

Matilde Lauria

Nuoto

Alberto Amodeo

Simone Barlaam

Luigi Beggiato

Francesco Bettella

Alessia Berra

Vittoria Bianco

Federico Bicelli

Francesco Bocciardo

Monica Boggioni

Vincenzo Boni

Manuel Bortuzzo

Simone Ciulli

Federico Cristiani

Antonio Fantin

Giulia Ghiretti

Carlotta Gilli

Emanuele Marigliano

Domiziana Mecenate

Riccardo Menciotti

Efrem Morelli

Federico Morlacchi

Xenia Francesca Palazzo

Angela Procida

Martina Rabbolini

Stefano Raimondi

Alessia Scortechini

Arianna Talamona

Giulia Terzi

Scherma

Matteo Betti

Matteo Dei Rossi

Edoardo Giordan

Emanuele Lambertini

Michele Massa

Andreea Mogos

Gianmarco Paolucci

Rossana Pasquino

Loredana Trigilia

Beatrice Vio Grandis

Sitting volley

Giulia Aringhieri

Flavia Barigelli

Raffaela Battaglia

Giulia Bellandi

Silvia Biasi

Francesca Bosio

Eva Ceccatelli

Sara Cirelli

Sara Desini

Alessandra Moggio

Roberta Pedrelli

Elisa Spediacci

Sollevamento pesi

Andrea Maria Quarto

Emanuela Romano

Donato Telesca

Taekwondo

Antonino Bossolo

Tennis in carrozzina

Luca Arca

Tennistavolo

Andrea Borgato

Michela Brunelli

Federico Crosara

Federico Falco

Matteo Parenzan

Carlotta Ragazzini

Giada Rossi

Tiro a segno

Livia Cecagallina

Davide Franceschetti

Gianluca Iacus

Roberto Lazzaro

Andrea Liverani

Pamela Novaglio

Tiro con l’arco

Matteo Bonacina

Daila Dameno

Veronica Floreno

Elisabetta Mijno

Asia Pellizzari

Giulia Pesci

Eleonora Sarti

Paolo Tonon

Stefano Travisani

Triathlon