Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza mensile di giugno, che risolve oltre 50 vulnerabilità in Windows 10 e 11. Installare prontamente questi aggiornamenti è fondamentale per mantenere la sicurezza del sistema.

Gli aggiornamenti classificano solo una vulnerabilità critica, mentre le altre rientrano in una fascia di rischio da alta a media. È importante installare questi aggiornamenti indipendentemente dalla classificazione di gravità per mantenere alta la sicurezza del sistema. I bug di sicurezza, infatti, rappresentano delle vere e proprie porte d’accesso per hacker e cyber criminali e gli aggiornamenti non fanno altro che chiudere tali porte.

Patch Tuesday di luglio 2024

Gli aggiornamenti di sicurezza appena rilasciati da Microsoft fanno parte del cosiddetto “Patch Tuesday“, cioè il pacchetto di update mensile che Microsoft rilascia ogni secondo martedì del mese per tenere al sicuro i suoi sistemi operativi (fino al momento in cui i sistemi non arrivano alla loro “end of life“).

Il Patch Tuesday di questo mese corregge 51 vulnerabilità, suddivise come segue:

25 bug che permettono la scalata di privilegi

18 bug che permettono esecuzione di codice remoto dannoso sul computer dell’utente

3 bug che permettono la fuga di informazioni sensibili (comprese quelle bancarie)

5 bug che permettono attacchi Denial-of-Service (DoS) che bloccano il computer

L’aggiornamento corregge anche una vulnerabilità zero-day precedentemente scoperta (CVE-2023-50868) nota come attacco “keytrap” nel protocollo DNS.

Questa vulnerabilità potrebbe essere sfruttata per esaurire le risorse su un resolver DNS, causando un denial-of-service (cioè un blocco) per gli utenti legittimi. Sebbene Microsoft sottolinei che non fosse attivamente sfruttata, l’applicazione della patch rimane essenziale.

Come installare gli aggiornamenti di sicurezza

L’installazione degli aggiornamenti di sicurezza per Windows 10 e 11 è un processo semplice e fondamentale per mantenere il sistema protetto dalle minacce informatiche.

Per aggiornare Windows 10 bisogna andare su Start > Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update. A questo punto è necessario cliccare su Verifica disponibilità aggiornamenti e Windows scaricherà e installerà automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Quasi certamente sarà necessario riavviare il computer al termine.

Su Windows 11 la procedura è praticamente uguale: Start > Impostazioni > Windows Update e poi clic su Verifica disponibilità aggiornamenti. Anche in questo caso al termine dell’installazione delle patch di sicurezza sarà necessario un riavvio del PC.