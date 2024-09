Windows 11: il prossimo grande aggiornamento diventa un giallo

Fonte foto: Hamara / Shutterstock.com

Il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 è il cosiddetto “24H2“, cioè il major update della seconda metà del 2024. Questo aggiornamento è stato caratterizzato da una storia diversa da quelli del passato, perché in realtà è già disponibile da qualche mese, ma solo per alcuni computer: i nuovi Copilot+ PC, che attualmente sono disponibili soltanto con processori Qualcomm Snapdragon X Elite.

Tutti gli altri PC, che sono la stragrande maggioranza nel mondo, ancora attendono l’arrivo di Windows 11 24H2. La data ufficiale, finalmente, è arrivata e l’ha comunicata Reanne Wong, Product Marketing Manager di Windows 11 Enterprise, in un post sul blog ufficiale di Microsoft. Il problema, però, è che dopo la pubblicazione la data è stata rimossa dal post.

Windows 11 24H2: la data rimossa

Secondo quanto inizialmente comunicato dal manager di Microsoft, Windows 11 24H2 dovrebbe arrivare a giorni: il 24 settembre in anteprima e senza gli aggiornamenti mensili di sicurezza e l’8 ottobre in versione definitiva, con gli aggiornamenti di sicurezza, all’interno del tradizionale “patch tuesday” del secondo martedì di ogni mese.

Queste date erano inserite in un più ampio ragionamento sui prossimi aggiornamenti della suite di produttività Microsoft 365:

Il passaggio all’app Microsoft 365 come punto di ingresso per Microsoft Copilot coinciderà con il rilascio annuale dell’aggiornamento delle funzionalità di Windows 11, a partire dalla versione di anteprima facoltativa senza aggiornamenti di sicurezza il 24 settembre 2024, per poi passare al rilascio dell’aggiornamento di sicurezza mensile l’8 ottobre per tutte le versioni supportate di Windows 11

Perché Microsoft ha rimosso la data

Non appena queste date hanno iniziato a circolare online, riprese inizialmente dalla stampa di settore americana, Microsoft ha deciso di correggere il tiro e di rimuoverle dal post. In più, Microsoft ha precisato che non c’è ancora una data ufficiale per il rilascio di Windows 11 24H2:

Le date sotto riportate fanno riferimento ai nostri consueti aggiornamenti mensili per le versioni di Windows 11 supportate e non hanno nulla a che fare con quando Windows 11, versione 24H2, sarà disponibile per tutti

Si tratta, quindi, di un vero e proprio dietro front difficile da interpretare: è impossibile che il dirigente Microsoft si sia inventato delle date, ma anche che abbia inizialmente comunicato date non ufficialmente confermate in azienda.

Molto più probabile, invece, che quelle date siano reali, ma che non dovessero essere comunicate all’esterno. Microsoft, infatti, ha una lunga storia di aggiornamenti usciti in ritardo, o anche usciti e poi ritirati per problemi tecnici. Non è da escludere, quindi, che l’azienda di Redmond non voglia comunicare la data di uscita di Windows 11 24H2 proprio per evitare speculazioni, in caso di rinvii all’ultimo minuto.