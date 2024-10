L'assistente di scrittura DeepL Write impara a parlare in italiano: ecco cosa sa fare e come utilizzarlo

Fonte foto: DeepL

DeepL Write, l’assistente di scrittura con AI, diventa ancora più completo e molto più interessante anche per gli utenti italiani. L’azienda ha annunciato, infatti, il supporto da parte del suo assistente a due nuove lingue, l’italiano e il portoghese (sia europeo che brasiliano). In questo modo, DeepL Write è ora disponibile in sei lingue: in precedenza, infatti, l’assistente conosceva già l’inglese, il tedesco, lo spagnolo e il francese.

Cosa sa fare DeepL Write

Sfruttando i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), DeepL Write è oggi un assistente di scrittura in grado di offrire diverse funzionalità agli utenti, ora anche per i testi in italiano. È possibile fare affidamento all’assistente per perfezionare i propri testi, sia dal punto di vista grammaticale che per quanto riguarda lo stile e il tono utilizzato, in modo da migliorare la propria comunicazione, sia a livello personale che, soprattutto, a livello aziendale.

Affiancando l’utente durante la scrittura, DeepL Write può correggere errori grammaticali che proporre forme lessicali alternative, arrivando a suggerire parole e persino intere frasi da inserire nel testo per migliorare l’esposizione, il tono ed evitare refusi di vario tipo. Per le aziende, in particolare, si tratta di un tool molto utile.

L’adozione della lingua italiana, ad esempio, permetterà a molte aziende estere di migliorare la propria comunicazione nei confronti della clientela italiana. Allo stesso modo, le aziende italiane hanno la possibilità di utilizzare DeepL Write sia per ottimizzare i propri testi e il proprio stile comunicativo in italiano che per espandersi in altri mercati.

Come usare DeepL Write

DeepL Write è disponibile in versione gratuita oltre che in una versione a pagamento, chiamata DeepL Write Pro. Per utilizzare la versione gratuita, che ha un limite alla lunghezza del testo da analizzare, è sufficiente accedere al sito ufficiale deepl.com e andare nella sezione Write dove si può impostare la lingua e digitare il testo da sottoporre all’AI.

Il tool è disponibile, sempre gratuitamente, anche come estensione gratuita per Google Chrome, Edge e Firefox oltre alle app per Android, iOS/iPadOS, Windows, ChromeOS e macOS.

La versione Pro aggiunge una maggiore sicurezza per i propri dati (che non vengono mai memorizzati) oltre che la possibilità di utilizzare in modo illimitato sia le alternative suggerite che gli stili di scrittura consigliati.

Questa versione costa 10 euro al mese per utente (con fatturazione annuale, mentre con fatturazione mensile il costo è di 15 euro al mese). C’è anche una versione Business, riservata alle aziende e utilizzabile da team di 50 e più utenti (con prezzi personalizzati).