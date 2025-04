Asus Chromebook Plus, con l'offerta su Amazon è il notebook giusto

Fonte foto: Asus

I Chromebook si confermano dispositivi di grande interesse per chi cerca un dispositivo da utilizzare principalmente per la produttività e in special modo tramite la suite di strumenti di Google. Del resto, parliamo di notebook totalmente integrati nell’ecosistema di Big G che semplifica notevolmente il passaggio tra i vari device del colosso di Mountain View, ottimo soprattutto per lavorare in mobilità o su dispositivi diversi, semplicemente accedendo con il proprio account.

Con l’arrivo dei modelli Plus, poi, è possibile avere accesso anche a funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini, progettate per assistere l’utente in diverse attività e ampliare notevolmente le capacità del notebook.

E per le prossime ore, tra le offerte di Amazon troviamo proprio un Chromebook Plus prodotto da Asus che per le prossime ore può essere portato a casa con ben 100 euro di sconto sul prezzo di listino. Un’occasione irripetibile che non bisogna lasciarsi scappare.

Asus Chromebook Plus– Intel Core i3-1215U – Versione 8/128 GB

Asus Chromebook Plus: scheda tecnica

L’Asus CX3402CBA-PQ0070 ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso da 14 pollici, con risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i3-1215U (di dodicesima generazione) a cui si affiancano 8 GB di RAM e un SSD da 128 GB. La scheda grafica è integrata nel processore, si tratta di una Intel UHD Graphics 600, una soluzione ottima per la produttività a tutti i livelli e l’utilizzo quotidiano.

Con gli ultimi aggiornamenti di ChromeOS, Google ha portato a bordo di questo dispositivo una serie di funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale tra cui l’accesso diretto a Google Gemini, Magic Editor su Google Foto per l’editing fotografico, la generazione di sfondi AI per le chiamate e Help Me Write, che aiuta l’utente nella scrittura di note e testi ma che, al momento, è disponibile solo in inglese.

Sul fronte delle connessioni a disposizione abbiamo due porte USB-A3.2, due porte USB-C 3.2 (con Power Delivery), un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.0. Non mancano nemmeno microfono, speaker e webcam (con otturatore) da 1.080 p.

La batteria è da 50 Wh e, secondo le stime di Asus, garantisce un’autonomia di circa 10 ore di utilizzo. Il sistema operativo è ChromeOS, sviluppato direttamente da Google permette all’utente di accedere a un vasto store di applicazioni.

Il notebook ha anche la certificazione di grado militare MIL-STD 810H che ne attesta la resistenza a qualsiasi condizione ambientale (temperature estreme, polvere e muffa) e a diverse sollecitazioni esterne.

Infine, importante ricordare che con l’acquisto di questo Chromebook Plus Google offre gratuitamente un anno di piano Google One AI Premium con 2 TB di spazio di archiviazione in cloud per foto e video e l’accesso a Gemini Advanced.

Asus Chromebook Plus: l’offerta su Amazon

Per acquistare un Asus CX3402CBA-PQ0070 bisogna spendere 449 euro. Approfittando delle offerte su Amazon è possibile portare a casa questo notebook a 349 euro (-22%, -100 euro), uno sconto molto interessante che non bisogna lasciarsi scappare.

