DeepL, la piattaforma di traduzione professionale dedicata alle aziende, ha recentemente annunciato l’aggiunta di una nuova lingua, il cinese tradizionale. Con questa nuova opzione, l’elenco delle lingue disponibili sulla piattaforma arriva a 33.

DeepL: cinese tradizionale lingua cruciale per il mercato

Il cinese è una lingua parlata da 33 milioni di persone in tutto il mondo, fondamentale in mercati chiave come Taiwan, Hong Kong e Macao. L’introduzione di tale lingua permetterà alle aziende di comunicare in modo più rapido e abbattere ogni potenziale barriera linguistica grazie alle traduzioni automatiche.

Come dichiarato dal CEO e Founder di DeepL, Jarek Kutylowski: “Siamo consapevoli dell’importanza di queste regioni nel commercio globale. L’aggiunta del cinese tradizionale non solo consente alle aziende di queste regioni di espandersi a livello globale, ma apre anche nuovi sbocchi per quelle che vogliono entrare in alcuni dei più importanti mercati asiatici”.

I tool di traduzione automatica di DeepL sono utilizzati da oltre 100.000 aziende, enti governativi e organizzazioni in tutto il mondo che operano in svariati settori, tra cui quello legale, retail, sanitario, tecnologico e manifatturiero.

Per la sua piattaforma di traduzione l’azienda sfrutta una tecnologia AI all’avanguardia. A metà luglio, infatti, DeepL ha lanciato un nuovo modello di grandi dimensioni (LLM) che permette di ottenere traduzioni autentiche, con un basso rischio di produrre allucinazioni e disinformazione. L’azienda ha infatti collaborato con linguisti esperti, in modo da evitare possibili errori. Inoltre, il modello AI di DeepL è addestrato esclusivamente su dati proprietari, ottimizzati proprio per la traduzione dei testi.

DeepL: AI permette alle aziende di migliorare comunicazione

Secondo quanto riferito dalla stessa società tedesca, la piattaforma di DeepL ha permesso a migliaia di aziende a migliorare il proprio modo di comunicare ed essere molto più produttive. Citando uno studio condotto da Forrester nel 2024 DeepL rivela che alcune aziende hanno aumentato il fatturato, ridotto di molto i tempi di traduzione e il carico di lavoro. A ciò vanno aggiunti anche notevoli risparmi per quanto riguarda i costi di traduzione e revisione di tutti i testi prodotti.

Gli strumenti di traduzione che sfruttano l’intelligenza artificiale sono ormai diventati sempre più comuni e davvero alla portata di tutti. Tuttavia, DeepL assicura che la sua tecnologia AI è in grado di supere quella presente nei tool di piattaforme AI come Gemini, ChatGPT e Claude, ad esempio. Nonostante questo, naturalmente bisogna considerare che il pubblico di riferimento è diverso, dal momento che quest’ultime si rivolgono soprattutto a utenti consumer, mentre DeepL è uno strumento specializzato soltanto nella traduzione e dedicato ad un contesto professionale e destinato, dunque, a specifiche categorie di utenti che hanno bisogno di un sistema di traduzioni efficiente e lontano da errori di sorta.