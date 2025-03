AI Overview è arrivato in Italia. Che cos'è e come funziona

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: DIA TV/Shutterstock

Google ha ufficialmente lanciato AI Overview anche in Italia e, naturalmente, in lingua italiana, consentendo agli utenti di accedere a questa innovativa funzione basata sull’intelligenza artificiale che promette di ridefinire completamente le modalità di ricerca sul web.

Questa tecnologia, alimentata da Google Gemini, è stata mostrata in anteprima durante il Google I/O 2024 e fornisce agli utenti risposte elaborate e strutturate alle loro domande, attingendo le informazioni da diverse fonti sul web. In poche parole, questo strumento ridefinisce l’interazione con il motore di ricerca che non mostrerà più solo un elenco di siti idonei per rispondere ai quesiti delle persone, ma andrà a comporre una breve risposta di senso compiuto elaborata dall’AI.

AI Overview, come funziona e come si usa

Utilizzare AI Overview è davvero semplice e, a onor del vero, gli utenti non dovranno fare altro che cercare ciò di cui hanno bisogno su Google, esattamente come hanno sempre fatto.

Quello che cambia è il design della pagina delle SERP che adesso mostrerà nella parte alta il riquadro AI Overview, posizionato in evidenza rispetto al tradizionale elenco di link. Qui saranno mostrate risposte in forma testuale, suddivise in paragrafi, elenchi puntati e con eventuali immagini di supporto. Di fianco, saranno messe in evidenza le fonti da cui sono state prese le informazioni, con la possibilità anche di accedere ai link diretti per ulteriori approfondimenti.

La funzione si dimostra particolarmente efficace per domande di tipo “Come fare per”, “Come funziona…” o “Quali sono i migliori…” che, effettivamente, sono tra le categorie di query più diffuse in rete e sono spesso presenti sui vari siti sottoforma di FAQ.

Infine, trattandosi di una funzionalità ancora in fase sperimentale, Google offre la possibilità di valutare la qualità delle risposte fornite, utilizzando un classico sistema di feedback con pollice su o giù, così da migliorare progressivamente la precisione e l’affidabilità delle risposte generate dall’intelligenza artificiale.

Come cambia la ricerca in rete con AI Overview

L’aspetto più rilevante dell’arrivo di AI Overview riguarda il suo potenziale impatto sulla classica idea di ricerca online che con questo nuovo strumento viene praticamente ripensata da zero.

La rivoluzione sta nel fatto che gli utenti possano ottenere risposte dettagliate direttamente da Google e senza dover cliccare sui siti di origine, un fattore che, da un lato, modifica radicalmente l’interazione col motore di ricerca e dall’altro, potrebbe avere un impatto significativo sul traffico web e sui modelli di business legati alla SEO, con gli utenti che, di fatto, non hanno più bisogno di aprire i singoli siti, salvo la voglia di ulteriori approfondimenti.

E in questo senso, dovranno essere i creatori di contenuti che dovranno adattarsi a questa evoluzione (se non l’hanno già fatto), puntando a una nuova idea di scrittura che non si rivolge più solo alle persone che cercano informazioni in rete, ma parlando anche al motore di ricerca, cercando di diventare una fonte affidabile per quest’ultimo.

Le cose, insomma, sono cambiate per sempre e l’arrivo di AI Overview segna da una parte una maggiore immediatezza nella ricerca ma dall’altra anche una semplificazione estrema che potrebbe portare gli utenti ad accontentarsi di risposte schematiche, senza sentire più il bisogno di saperne di più.

Vedremo nei prossimi mesi l’effettiva portata di questa novità e se davvero ridisegnerà l’interazione con i motori di ricerca o se, invece, le persone continueranno ad avere bisogno di ulteriori approfondimenti per soddisfare la propria curiosità.