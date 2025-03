Gemini Canvas, ecco le nuove funzioni dell’AI di Google

Gemini Canvas è la nuova funzione dell'assistente AI di Google che permette agli utenti di condividere documenti e codice per sfruttare l'intelligenza artificiale per migliorare il proprio lavoro

Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock

Google continua il programma di sviluppo di Gemini con un nuovo aggiornamento che rinnova l’applicazione del suo assistente AI, introducendo diverse novità. La nuova versione di Gemini può ora contare su Canvas. Si tratta di un’importante aggiunta per l’applicazione che continua a rinnovarsi per cercare di superare la concorrenza, in special modo ChatGPT.

Da segnalare che l’azienda ha anche annunciato il rilascio di Audio Overview, una funzione che permette di trasformare documenti in veri e propri podcast a due voci, grazie all’AI. Al momento, però, questo strumento (anche se disponibile in Italia) supporta solo l’inglese.

Come funziona Gemini Canvas

Canvas è una novità già annunciata nelle scorse settimane da Google e ora in fase di distribuzione per l’app di Gemini. Con questa nuova funzione, gli utenti possono creare, modificare e condividere vari tipi di contenuti utilizzando l’intelligenza artificiale. Canvas consente di condividere con Gemini documenti e codice per poi sfruttare l’AI per effettuare modifiche di vario tipo e ottenere suggerimenti sui miglioramenti da apportare ai propri lavori.

Si tratta, quindi, di uno spazio separato dalla chat con Gemini in cui ogni utente può sfruttare, come ritiene opportuno, gli strumenti AI messi a disposizione da Big G, ottenendo feedback direttamente dall’assistente. Il sistema è molto semplice da utilizzare anche per gli utenti meno esperti.

I contenuti realizzati in Canvas possono poi essere trasferiti in Google Documenti e salvati in Drive, andando ad arricchire l’ecosistema di Google per quanto riguarda la produttività e l’integrazione delle varie applicazioni dell’azienda con l’AI. Nel corso del tempo, Canvas potrebbe diventare un valido alleato per i programmatori, che potranno sottoporre a Gemini del codice da trasformare in vere e proprie applicazioni.

Come usare Gemini Canvas

Per utilizzare la nuova funzione di Gemini è necessario aggiornare l’app per Android all’ultima versione disponibile (l’aggiornamento è in fase di rilascio e potrebbe non essere disponibile per tutti). Una volta effettuato l’aggiornamento, l’app di Gemini presenterà un nuovo layout.

Andando a premere sul tasto +, infatti, non appariranno più le opzioni disposte in verticale. La nuova versione ha quattro tasti disposti in orizzontale (Fotocamera, Galleria, File e Drive) e due opzioni sottostanti, Deep Research e Canvas. Premendo su questa seconda opzione è possibile attivare la nuova funzione direttamente all’interno dell’app di Gemini.

Canvas è accessibile anche dalla versione web di Gemini. In questo caso, dopo aver raggiunto la pagina web dedicata all’assistente AI, è sufficiente premere sul tasto Canvas in basso per accedere al nuovo spazio messo a disposizione da Google.