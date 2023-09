Alcuni iPhone 15 si surriscaldano: ecco perché

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Nonostante il nuovo iPhone 15 sia uscito solo da pochi giorni, diversi utenti hanno già segnalato i primi inconvenienti che riguardano iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Stando a quanto si legge in rete, i top di gamma di casa Apple avrebbero problemi di surriscaldamento mentre sono in carica, con i due device che raggiungerebbero temperature piuttosto importanti nella parte posteriore.

Alcuni commenti sul web parlano di telefoni “bollenti” e “quasi impossibile da tenere in mano”, un’eventualità che chiaramente va risolta quanto prima, soprattutto per evitare danni al dispositivo stesso.

iPhone 15 Pro e Pro Max: perché si surriscaldano

Gli utenti hanno riscontrato che le alte temperature sarebbero più probabili quando lo smartphone è in carica tra il 20% e il 60%. Raggiunto il 70% il calore inizia a scendere per tornare su valori più normali.

Alcuni test empirici, realizzati con la fotocamera termica, indicano che sotto stress l’iPhone 15 Pro arriva finoa 46,7 gradi centigradi, che sono parecchi per uno smartphone.

Le altre segnalazioni, invece, parlano di temperature elevate sia durante le telefonate (specialmente se molto lunghe) e durante le sessioni di gaming, con le impostazioni di gioco in qualità elevata.

Tra i primi a dire la sua sull’inconveniente che ha colpito i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max è stato il noto analista Ming-Chi Kuo.

In una nota, Kuo ha ipotizzato che la colpa di questi smartphone roventi non è da attribuire al processore A17 Pro che, al contrario, è stato realizzato con l’avanzato metodo di produzione a 3 nm di TSMC, che risulta essere molto efficiente.

Il problema starebbe nel sistema di dissipazione del calore progettato da Apple che non riuscirebbe a raffreddare correttamente il dispositivo.

L’azienda di Cupertino avrebbe, infatti, ridotto l’area dedicata alla dissipazione del calore per alleggerire il peso dei modelli Pro e Pro Max di iPhone 15. Questo, aggiunto alla minore conducibilità termica del titanio, utilizzato per alcune parti della scocca dei nuovi iPhone, porta ovviamente a una peggiore gestione del calore.

La soluzione di Apple

Stando sempre alle dichiarazioni di Ming-Chi Kuo, Apple dovrebbe sistemare l’inconveniente rilasciando già nei prossimi giorni un aggiornamento software che consentirà di gestire meglio le temperature, ma non risolverà del tutto il problema.

L’unica soluzione, non potendo ingrandire il sistema di dissipazione, è quella di limitare le prestazioni di ricarica con un update di iOS 17.

La vera stranezza però è che il surriscaldamento non interessa tutti i modelli di iPhone 15 Pro e Pro Max in circolazione e, al momento, Kuo non ha ancora una spiegazione, così come non ce l’hanno nemmeno i moltissimi utenti che hanno raccontato la propria esperienza sui vari forum.

Da parte sua, l’azienda di Cupertino non ha ancora rilasciato alcun commento, ma sicuramente sta lavorando per risolvere la cosa quanto prima.

Per adesso, quindi, non resta che attendere un aggiornamento ufficiale e, nel mentre, per evitare di peggiorare la situazione è consigliabile utilizzare lo smartphone in luoghi freschi, lontano da fonti di calore e, se possibile, cercare di evitare applicazioni troppo “impegnative” soprattutto mentre il device è in carica.