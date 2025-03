IPhone Fold, trapelati nuovi dettagli sul pieghevole di Apple

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il primo iPhone pieghevole di Apple è uno di quei dispositivi di cui si sente parlare in rete già da diverso tempo ma del quale, alla fine, non ci sono ancora certezze. Molti leaker negli ultimi mesi hanno dato qualche anticipazione di questo presunto iPhone Fold e tra questi, anche l’analista Ming-Chi Kuo, che proprio in queste ore ha anticipato alcune delle (probabili) specifiche tecniche del device, aggiungendo però che il lancio sul mercato non avverrà in tempi brevi.

iPhone Fold, presunta scheda tecnica

In un post sui suoi social Ming-Chi Kuo ha ipotizzato che il futuro iPhone pieghevole avrà un display principale OLED da7,8 pollici che dovrebbe essere totalmente privo di pieghe visibili, grazie a una nuova tecnologia per la distribuzione della tensione del pannello a cui Apple sta lavorando in gran segreto.

Il display esterno sarà sempre un OLED da 5,5 pollici, una misura “atipica” come evidente, ma che dovrebbe semplificare notevolmente l’utilizzo con una sola mano e consentire comunque all’utente di accedere alle notifiche e alle varie applicazioni del dispositivo.

Altra indiscrezione interessante riguarda lo spessore, sempre secondo Kuo questo smartphone sarà di circa 9 o 9,5 mm da chiuso e 4,5 o 4,8 mm da aperto. Per quanto riguarda i materiali, pare che il colosso di Cupertino abbia in mente di utilizzare una lega di titanio per il telaio e una cerniera in acciaio inossidabile rinforzata con titanio, migliorandone la durabilità e la resistenza nel tempo.

Visto lo spessore così ridotto, alcuni hanno ipotizzato l’assenza del Face ID, con Apple che a causa del poco spazio disponibile non sarebbe in grado di inserire anche i sensori per il riconoscimento facciale, optando forse per un sensore Touch ID laterale, probabilmente integrato nel pulsante di accensione.

Nessuna indicazione sul probabile processore in dotazione e la cosa dipenderà principalmente dall’uscita del device sul mercato. Sicuramente avrà lo stesso chip degli iPhone classici, resta solo da vedere se si tratterà del presunto A19 o A20 (magari anche in versione Pro).

Anche sul fronte delle fotocamere, le indiscrezioni non dicono molto ma tutti gli indizi fanno riferimento a dei sensori di fascia alta, magari come quelli a bordo degli iPhone Pro.

Quando esce l’iPhone Fold

Secondo Ming-Chi Kuo, Apple avrebbe intenzione di “chiudere il progetto” dell’iPhone Fold entro il secondo trimestre del 2025, accelerando nello sviluppo già dalla seconda metà di quest’anno. La produzione in serie dovrebbe partire nel quarto trimestre del 2026, rendendo probabile l’arrivo sul mercato tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Sembra anche che il colosso di Cupertino sia già al lavoro sulla seconda generazione dell’iPhone pieghevole, con un possibile debutto già nel 2028, un’indiscrezione che, sempre secondo Kuo, dimostrerebbe chiaramente l’impegno dell’azienda verso questa nuova categoria di prodotti.

Per quanto riguarda il prezzo dell’iPhone Fold, questo potrebbe essere un po’ il tasto dolente e il dispositivo potrebbe superare i 2.000 o addirittura i 2.500 euro, posizionandosi nella fascia ultra-premium.