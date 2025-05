Fonte foto: Farknot Architect / Shutterstock.com

La gamma iPhone potrebbe dover aspettare il 2026 per un vero salto generazionale. I nuovi iPhone 17 Pro, infatti, dovrebbero presentare novità limitate mentre con iPhone 18 Pro dovrebbero esserci tante novità, come conferma un approfondimento di MacRumors che ha raccolto le ultime indiscrezioni sui piani di Apple.

Le novità in arrivo per iPhone 18 Pro

Secondo le informazioni disponibili oggi, i nuovi iPhone 18 Pro porteranno svariate novità, a partire dai sensori del Face ID che saranno posizionati sotto il display, con una riduzione della Dynamic Island. Di conseguenza, il display degli smartphone avrà solo un piccolo foro per la fotocamera anteriore, che sarà posizionato nell’angolo a sinistra dello schermo. Si tratta di una soluzione già adottata da molti produttori di smartphone Android. Novità in arrivo dovrebbero esserci anche per le fotocamere posteriori e, in particolare, per il sensore principale da 48 Megapixel.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, infatti, Apple introdurrà un sistema di apertura variabile. Anche in questo caso, non si tratta di una novità assoluta per il settore smartphone ma potrebbe rappresentare un importante salto di qualità per la fotocamera dei top di gamma di Apple. Secondo DigiTimes, gli iPhone 18 Pro dovrebbero integrare un nuovo sensore a tre strati per la fotocamera. Questo sensore sarà realizzato da Samsung che, attualmente, starebbe ultimando lo sviluppo. Da segnalare anche il passaggio ai 12 GB di memoria RAM, un quantitativo essenziale per poter gestire l’intelligenza artificiale. L’incremento della RAM (gli iPhone hanno attualmente 8 GB di RAM) potrebbe arrivare già con gli iPhone 17 Pro.

Un’altra novità in arrivo per gli iPhone dovrebbe essere il modem C2, evoluzione del modem C1 che ha debuttato, con ottimi risultati, con iPhone 16e. Il nuovo modem dovrebbe ottenere il supporto mmWave. Da segnalare anche il debutto del nuovo chip A20 Pro che sarà realizzato con processo produttivo a 2 nm di TSMC. Come prevedibile, il nuovo processo produttivo dovrebbe garantire un sostanziale incremento sia in termini di prestazioni che di efficienza. Rispetto all’A19 Pro che debutterà sugli iPhone 17 Pro, infatti, ci dovrebbe essere un miglioramento del 15% delle prestazioni e del 30% dell’efficienza.

Quando arriva il nuovo iPhone 18 Pro

Nonostante un possibile cambio di strategia per i modelli “base”, Apple non ha intenzione di modificare le tempistiche di lancio dei modelli Pro, di conseguenza, i nuovi iPhone 18 Pro dovrebbero arrivare sul mercato a settembre 2026.

Naturalmente è presto per avere maggiori conferme al riguardo e prima bisognerà attendere l’arrivo di iPhone 17 (previsto per settembre di quest’anno). Tuttavia, vista la portata dei cambiamenti ipotizzati dagli analisti, è più che probabile che l’interesse del web e dei vari leaker si concentrerà sin da subito sulla serie 18, con la possibilità di avere le prime conferme “ufficiose” già a fine di quest’anno.