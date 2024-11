Perché non è ancora arrivata la nuova Alexa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Matthew Nichols1 - Shutterstock

Secondo alcune indiscrezioni condivise da Bloomberg, Amazon avrebbe rinviato Alexa 2.0 con funzioni basate sull’intelligenza artificiale al 2025.

Stando a quanto riportato dall’importante agenzia di stampa americana, il colosso dell’e-commerce avrebbe qualche difficoltà nel rendere più intelligente il suo assistente smart e, nonostante la promessa di un rilascio entro la fine del 2024, pare proprio che gli utenti dovranno attendere ancora qualche mese prima di far entrare in casa questa nuova tecnologia.

Alexa 2.0, i problemi di Amazon

Stando sempre a quanto riporta Bloomberg, Amazon sta lavorando da diverso tempo a una versione di Alexa con intelligenza artificiale generativa che sarà in grado di comunicare con gli utenti con linguaggio naturale, garantendo loro una capacità di conversazione notevolmente migliorata rispetto al passato.

Sappiamo però da precedenti indiscrezioni, che non si tratterà di un chatbot come i ben più noti Google Gemini e ChatGPT ma sarà una specie di via di mezzo tra la versione attuale dell’assistente vocale e Amazon Rufus, disponibile per un numero limitato di utenti anche in Italia, che ha il compito di aiutare gli utenti negli acquisti come un personal shopper AI.

Una soluzione più generalista, dunque, che potrà dare consigli durante lo shopping, riassumere le notizie del giorno, leggere ricette di cucina e avrà delle funzioni per i bambini che potranno porre domande allo speaker in totale sicurezza.

Tuttavia, nonostante l’upgrade promesso, l’assistente vocale non sarebbe ancora perfetto e, anzi, secondo alcuni tester sarebbe ancora piuttosto impreciso nelle risposte, focalizzandosi su informazioni irrilevanti e spesso superficiali.

Oltretutto, pare che anche che questa nuova versione abbia anche delle difficoltà nell’esecuzione di alcuni compiti considerati relativamente semplici, come accendere una lampadina smart, ad esempio.

Allo stesso tempo, Amazon starebbe anche cercando di garantire ai suoi utenti un tool AI che sia esente dai problemi più comuni di questa tecnologia, come dichiarazioni razziste, informazioni false e insulti di diversa natura, che sono stati riscontrati sugli altri chatbot sul mercato.

Quando arriva Alexa 2.0

La storia di Alexa 2.0 va avanti da diverso tempo e la prima volta che Amazon ha annunciato l’arrivo di una tecnologia del genere era settembre del 2023. Stando alle dichiarazioni del colosso dell’e-commerce, le funzioni AI sarebbero dovute arrivare insieme a una nuova generazione di dispositivi Amazon Echo. Promessa non mantenuta e che, alla fine, è finita nel dimenticatoio.

Le ultime informazioni al riguardo risalgono a qualche mese fa quando il Washington Post ha fissato la data di uscita del nuovo assistente vocale a metà ottobre 2024 (almeno negli USA e in lingua inglese) con la release globale che, ottimisticamente parlando, sarebbe dovuta avvenire nel corso del 2025.

Anche qui, un’altra promessa non mantenuta e, secondo le indiscrezioni condivise da Bloomberg, Amazon avrebbe addirittura annullato un evento di presentazione ufficiale previsto per il 17 ottobre 2024.

Al momento, dunque, l’ipotesi più probabile è che Alexa 2.0 venga presentata all’inizio del 2025, sempre che gli sviluppatori riescano a risolvere i problemi appena descritti.