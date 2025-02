Tutto quello che c'è da sapere su Alexa+

Fonte foto: Amazon

Non si chiama Alexa 2.0, non si chiama Alexa AI, non si chiama Remarkable Alexa e non è arrivata nel 2024, come inizialmente previsto, ma adesso la nuova versione di Alexa basata sull’intelligenza artificiale generativa è finalmente realtà: si chiama Alexa+, inizierà ad essere disponibile “entro poche settimane” e costerà molto di più di quanto si era inizialmente ipotizzato.

Alexa+: cosa può fare

Per dirla con una battuta: Alexa+ è l’incrocio dell’Alexa che tutti già conosciamo e usiamo da anni e i nuovi chatbot AI con controllo vocale, come Google Gemini, OpenAI ChatGPT, Microsoft Copilot.

A differenza di questi tre sfidanti, però, Alexa+ si concentra sulla vita quotidiana dell’utente, puntando molto sulle funzioni “agentiche“. Con questo bruttissimo termine, nell’era dell’AI appena iniziata, si intende la capacità di un chatbot di comportarsi come un “agente“, cioè un software in grado di eseguire dei compiti in autonomia, anche facendo delle scelte tra più opzioni.

Così Alexa+ può prenotare un ristorante, o un biglietto di un evento, per conto dell’utente accedendo ai siti Web del locale o della società di ticketing.

Oppure può dire al padrone di casa se qualcuno della famiglia ha già fatto uscire il cane, controllando le immagini recenti delle telecamere connesse ad Alexa.

Oppure guidare passo passo l’utente in una riparazione domestica, dando informazioni a voce e rispondendo alle sue domande. Ma non solo, essendo collegata ad Amazon Prime Video Alexa+ può mostrare all’utente specifiche scene di un film, o dirgli quando uscirà un episodio di una serie TV.

Alexa+, esattamente come la vecchia Alexa tradizionale, si basa su un sistema di “Skill” di sviluppatori terzi per implementare nuove funzioni. Inoltre, ma questo era scontato, grazie ad una capacità di capire il parlato nettamente superiore che in passato Alexa+ è in grado di ricevere comandi complessi per la gestione della domotica, o più comandi di fila, come “spegni tutte le luci, tranne quella del soggiorno, imposta i termosifoni a 20 gradi e inserisci l’allarme“.

Alexa+: quanto costa, quando arriva, dispositivi compatibili

Il prezzo di Alexa+ non è affatto nella fascia precedentemente ipotizzata, quella dei 5-10 dollari al mese. Alexa+ costa molto di più, tanto quando un moderno chatbot AI della concorrenza: 19,99 euro al mese.

La differenza con i servizi della concorrenza sta nel fatto che, almeno per ora, gli abbonati a Prime non pagano per Alexa+ ma ce l’hanno in omaggio. E’ chiaro come il sole che, prima o poi, anche gli abbonati a Prime pagheranno qualcosa, o, ancor più probabile, che il costo dell’abbonamento a Prime venga alzato per spalmare i costi dell’AI.

Non tutti i dispositivi Amazon Echo saranno compatibili con Alexa+, o almeno non subito: Amazon ha dato priorità agli Echo Show 8, 10, 15 e 21, mentre dovranno aspettare gli utenti con Echo Show 5, tutti gli Echo senza display, tutti i prodotti Fire TV e tutti quelli di terze parti con Alexa integrata.

Possiamo ipotizzare che il servizio verrà messo a disposizione di una cerchia di utenti sempre più grande, per testare sul campo la bontà del servizio e per non sovraccaricare troppo i serve di Amazon.

Amazon afferma che Alexa+ arriverà entro poche settimane su quei dispositivi ma solo negli Stati Uniti, verosimilmente solo in inglese. Tutti gli altri Paesi, e tutte le altre lingue, saranno raggiunti in seguito ma Amazon non ha fornito una roadmap, quindi non possiamo dirvi quando arriva Alexa+ in Italia.