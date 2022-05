Amazfit T-Rex Pro 2 arriva in estate: sarà indistruttibile

Buone notizie per chi aspetta il nuovo smartwatch “rugged" di Amazfit. L’atteso T-Rex Pro 2 dovrebbe essere presentato tra pochissimi mesi e sarà, stando alle ultime specifiche tecniche emerse, indistruttibile e adatto agli utenti che amano l’avventura, ma che sono anche attenti all’estetica.

Infatti, secondo un corposo rumor del noto giornale online GsmArena, Amazfit T-Rex Pro 2 arriverà in diverse tonalità di colore, dedicate anche a chi non vuole passare inosservato. Il dispositivo, tuttavia, avrà come punti di forza molteplici certificazioni, che ne attestano la restistenza ad un uso parecchio “avventuroso“. Amazfit dovrebbe dotare l’indossabile anche di sensori biometrico con differenti funzionalità, di decine di modalità sportive e di una batteria abbastanza grande ed in grado di durare più di quanto ci si aspetti da uno smartwatch che, di certo, non arriverà con un prezzo elevatissimo visto che Amazfit è famosa per produrre smartwatch abbastanza economici.

Amazfit T-Rex Pro 2: come sarà

L’atteso orologio di Amazfit dovrebbe arrivare in opzioni di colore piuttosto originali, vale a dire Astro Black, Gold, Wild Green e Desert Khaki. A queste dovrebbe accostarsi anche la classica alternativa in nero classico.

Stando all’indiscrezione, il T-Rex Pro 2 conterà su un display AMOLED da 1,39 pollici con una risoluzione di 454×454 pixel (che sono parecchi) e una luminosità massima di 1.000 nits (che è tantissimo). Lo smartwatch dovrebbe essere particolarmente robusto, grazie alla certificazione per l’impermeabilità fino a 10 atmosfere (100 metri di profondità, per chi ci arriva) e ad altre 15 certificazioni di livello militare MIL-STD-810G.

Amazfit dovrebbe anche dotare il dispositivo di un nuovo sensore biometrico BioTracker 3.0 PPG dedicato alla misurazione della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno. Con questo indossabile, l’utente sarà in grado di monitorare oltre 150 attività sportive con punteggi PAI (Personal Activity Intelligence, algoritmo che sulla base di vari dati riporta un risultato che rappresenta la condizione fisica della persona), oltre ai livelli di sonno e di stress.

Inoltre, l’orologio dovrebbe avere un accelerometro, un giroscopio, un barometro, un sensore geomagnetico e uno per la luce ambientale, oltre al GPS dual-band e allo standard Bluetooth 5.0 per la connettività.

La batteria da 500 mAh dovrebbe avere una durata di 24 giorni nell’uso normale e 10 giorni in quello intenso. Per quanto riguarda la memoria, l’Amazfit T-Rex Pro 2 dovrebbe avere 32 MB di RAM e 512 MB di memoria interna.

Amazfit T-Rex Pro 2: prezzo e disponibilità

L’Amazfit T-Rex Pro 2 potrebbe essere presentato ufficialmente durante l’estate e, sebbene il prezzo del dispositivo sia ancora un mistero, ricordiamo che l’attuale modello T-Rex Pro (in foto) costa 129,90 euro di listino.