Fonte foto: Amazfit

Durante l’IFA 2024 di Berlino, Amazfit ha svelato il nuovo Amazfit T-Rex 3, smartwatch di fascia alta pensato per "gli esploratori del mondo" come evidenziato dal brand in occasione del lancio. Si tratta di un dispositivo che offre una resistenza di grado militare e un’autonomia superiore alla media. Il nuovo Amazfit T-Rex 3 è disponibile da subito e può essere acquistato direttamente su Amazon.

Amazfit T-Rex 3

Amazfit T-Rex 3: caratteristiche tecniche

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 è dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici, con risoluzione di 480×480 pixel e con luminosità massima di 2.000 nit. Il pannello è, quindi, più grande del 16% e più luminoso del 100% rispetto a quello montato dalla generazione precedente. Anche la scocca è stata aggiornata nel salto generazionale, con l’introduzione di una cornice in acciaio inossidabile.

Sotto la scocca c’è una batteria da 700 mAh con un’autonomia che può arrivare, secondo i dati forniti dall’azienda, fino a 27 giorni in caso di utilizzo tipico e fino a 13 giorni in caso di utilizzo elevato. Con la modalità di risparmio energetico, è possibile arrivare fino a 480 giorni. Lo smartwatch ha un peso di 68,3 grammi (senza cinturino) ed è in grado di resistere all’acqua fino a 10 atmosfere di pressione.

Per quanto riguarda la connettività, sono disponibili il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi. Il dispositivo integra mappe offline gratuite e mappe topografiche con indicazioni di svolta in tempo reale. Come tutti gli orologi smart moderni, anche Amazfit T-Rex 3 ha il monitoraggio in tempo reale dei parametri della salute oltre che dell’allenamento, grazie alla funzione Zepp Coach e alla possibilità di monitorare oltre 170 attività sportive.

Amazfit T-Rex 3 è abbinabile a smartphone Android 7.0 e iOS 14.0 o versioni successive e tutte le funzioni sono gestibili tramite l’app Zepp, scaricabile gratuitamente tramite lo store del proprio smartphone. Con il chip NFC integrato, inoltre, è possibile utilizzare Zepp Pay per effettuare pagamenti con lo smartwatch (registrando fino a 8 carte).

Il sistema operativo è Zepp OS 4 con la possibilità di sfruttare le funzionalità AI Zepp Flow (con l’integrazione di GPT-4o di OpenAI) per la gestione e il controllo dello smartwatch tramite comandi vocali. Amazfit mette a disposizione dei suoi utenti anche diverse opzioni per quanto riguarda la privacy e la gestione dei propri dati.

Grazie alla partnership con Amazon Web Services, infatti, i dati raccolti dallo smartwatch, come lo storico della posizione GPS, possono essere archiviati in sicurezza sul cloud, rispettando i requisiti GDPR. Gli utenti hanno pieno controllo sulla gestione dei dati e possono disabilitare l’archiviazione sul cloud o anche optare per l’archiviazione temporanea.

Amazfit T-Rex 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 è disponibile da subito, tramite lo store ufficiale dell’azienda oltre che tramite vari rivenditori partner. Il modello arriva sul mercato con un prezzo di 299,90 euro. L’acquisto può avvenire anche su Amazon dove, attualmente, è possibile ottenere uno sconto di 20 euro, applicando il coupon presente in pagina.

