Amazfit Up: caratteristiche tecniche e prezzo dei nuovi auricolari open ear

Fonte foto: Amazfit

I nuovi Amazfit Up sono l’ultima novità della gamma di prodotti Amazfit. Si tratta di cuffie true wireless di tipo open ear studiate per garantire un comfort prolungato, sia per l’utilizzo nella vita di tutti i giorni che durante le sessioni di allenamento.

Gli auricolari possono connettersi allo smartwatch Amazfit per garantire l’accesso a diverse funzionalità, arricchendo l’ecosistema di servizi dell’azienda. Gli Amazfit Up arrivano subito sul mercato, con un prezzo particolarmente accessibile.

Amazfit Up: caratteristiche tecniche

Gli auricolari true wireless appena svelati da Amazfit sono di tipo open ear e sono stati progettati per garantire un utilizzo prolungato, grazie a un design che non ostruisce il condotto uditivo e permette all’utente di continuare ad ascoltare l’ambiente esterno senza dover togliere le cuffie. Il collegamento a dispositivi sorgenti avviene sfruttando il Bluetooth 5.3.

Gli Amazfit Up si agganciano all’orecchio, restando stabili anche durante un allenamento particolarmente inteso. C’è anche la certificazione IP54. Sulla scocca degli auricolari sono presenti pulsanti fisici per la gestione dell’audio. Per le chiamate, inoltre, è possibile sfruttare la cancellazione del rumore AI, in modo da avere un audio chiaro durante le conversazioni, anche in ambienti rumorosi. Non c’è, invece, la cancellazione attiva del rumore.

C’è anche la possibilità di connessione a uno smartwatch Amazfit compatibile, in modo da poter interagire con l’assistente vocale AI Zepp Flow (disponibile su Amazfit Balance, T-Rex 3, T-Rex Ultra, Active, Falcon, Cheetah Pro e Cheetah) e ricevere avvisi in tempo reale sugli allenamenti oltre che per ascoltare la musica salvata sul dispositivo, senza dover collegarsi allo smartphone. Per la riproduzione della musica dallo smartwatch è necessario utilizzare un dispositivo Amazfit che supporti l’archiviazione musicale locale.

L’autonomia è elevata: con una sola carica della batteria, infatti, gli auricolari possono garantire fino a 6 ore di utilizzo senza interruzioni. Sfruttando l’autonomia aggiuntiva della custodia, inoltre, è possibile arrivare fino a 24 ore di utilizzo. Per una carica completa servono circa 2 ore. Il singolo auricolare pesa circa 5 grammi.

Amazfit Up: prezzo e disponibilità

Gli Amazfit Up sono disponibili da subito sul mercato italiano. Gli auricolari entrano in fase di commercializzazione con un prezzo suggerito di 59 euro. La distribuzione inizia con la disponibilità dei nuovi Amazfit Up sullo store ufficiale dell’azienda ma gli auricolari dovrebbero arrivare, a breve, anche nei listini dei principali rivenditori autorizzati di prodotti Amazfit. Per la fase di lancio (fino al 27 ottobre), i nuovi Amazfit Up sono disponibili in bundle con lo smartwatch T-Rex, con un prezzo di 299,90 euro.