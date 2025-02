Amazfit T-Rex 3: annunciata la nuova versione Haze Grey per l'Europa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Amazfit

L’Amazfit T-Rex 3 torna sul mercato nella versione Haze Gray che va ad affiancarsi alle varianti di colore Onyx e Lava presentate ufficialmente a settembre 2024. Ma oltre a questa nuova finitura, sul dispositivo tornano tutte le caratteristiche delle versioni precedenti a cui si aggiungono oltre 50 nuove funzioni per il fitness, un aggiornamento interessante che espande ulteriormente le potenzialità di questo device.

Amazfit T-Rex 3: scheda tecnica

Amazfit T-Rex 3 ha un display AMOLED circolare da 1,5 pollici, con risoluzione 480×480 pixel e 2.000 nit di luminosità di picco.

Il sistema operativo Zepp OS 4, che consente all’utente di accedere allo store proprietario dove è possibile scaricare molte applicazioni (chiamate miniApp) che possono espandere ulteriormente le potenzialità dello smartwatch.

Il monitoraggio dei parametri vitali viene affidato al nuovo sensore BioTracker 6.0 PPG e comprende il tracciamento della frequenza cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancano il monitoraggio dei livelli di stress e della qualità del sonno. Molto interessante la funzione Punteggio PAI che, basandosi sui dati sugli ultimi 7 giorni di utilizzo, è in grado di restituire una panoramica sullo stato di salute dell’utente.

Per quanto riguarda il fitness questo device permette di monitorare i progressi in oltre 170 attività sportive, tra cui: corsa, camminata, ciclismo e nuoto acque libere o in piscina (il device è impermeabile fino a 10 ATM), palestra, attività all’aperto e molto altro. Le novità rispetto alle precedenti versioni sono alcune modalità sportive inedite come Ski Mountaineering, HYROXPFT, skiergometro e alcuni parametri aggiuntivi per il padel e la corsa su tapis roulant. Torna su questo device anche Zepp Coach, una sorta di personal trainer virtuale che aiuta l’utente a creare piani di allenamento personalizzati in base ai propri obiettivi.

Presenti anche tutte le funzionalità più classiche per uno smartwatch, come la gestione delle notifiche dello smartphone, della riproduzione musicale, il meteo, la possibilità effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, la possibilità di accedere alle mappe offline e la possibilità di rispondere ai messaggi tramite comandi vocali (solo Android).

Tra connessioni a disposizione ci sono il WiFi, il Bluetooth 5.2 le e varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS. L’autonomia, secondo le stime del produttore, si attesta intorno a 27 giorni di utilizzo tipico e fino a 13 giorni di utilizzo intenso. Attivando i servizi per il rilevamento della posizione, invece, si scende a 42 ore in modalità GPS accurata.

Amazfit T-Rex 3: prezzo e disponibilità

L’Amazfit T-Rex 3 nella nuova versione Haze Gray sarà disponibile prossimamente sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 299 euro insieme alle colorazioni originali già presentate in precedenza. Al momento la scheda del dispositivo ha già fatto la sua comparsa ma non è ancora possibile procedere con l’acquisto del device.