Amazon Echo Dot, con l'offerta è quasi regalato

Quello degli smart speaker è un settore in fortissimo fermento e sul mercato sono disponibili decine di assistenti smart pronti a soddisfare tutte le esigenze degli utenti.

Ma tra questi, quelli a marchio Amazon sono sicuramente i più apprezzati da consumatori, perché considerati semplici, intuitivi e, soprattutto, perché costano davvero poco, pur garantendo l’accesso a tutte le funzionalità per la smart home di Alexa. A questo bisogna aggiungere anche un design accattivante, che si sposa perfettamente con qualsiasi contesto abitativo.

Con le offerte sull’e-commerce, il prezzo di questi smart speaker è ancora più accessibile e per le prossime ore scende addirittura sotto i 35 euro.

Amazon Echo Dot – Speaker da 1,73 pollici – Compatibile con Matter

Amazon Echo Dot: scheda tecnica

Amazon Echo Dot è uno degli smart speaker più famosi del colosso dell’e-commerce e sicuramente uno dei più apprezzati dagli utenti che cercano un device semplice ed economico per utilizzare le funzionalità smart di Alexa.

In termini di design, parliamo di un altoparlante compatto (100x100x89 mm) e dal peso contenuto (340 grammi) che può essere posizionato ovunque, senza alcun ingombro e adattandosi perfettamente con l’arredamento.

Lo speaker è da 1,73 pollici e occupa buona parte della superficie del dispositivo, mentre nella parte alta ci sono i pulsanti che permettono all’utente di gestire le varie funzioni: il pulsante azione, quelli per il volume e quello per attivare/disattivare il microfono.

Sul retro c’è la porta per l’alimentazione mentre nella parte inferiore trova posto il ben noto indicatore luminoso che indica all’utente quando l’assistente vocale è in ascolto e pronto ad ascoltare i vari comandi.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il WiFi, il Bluetooth Low Energy e Matter, il protocollo che permette la comunicazione fra dispositivi per la domotica di aziende diverse.

Le funzioni sono tutte quelle più classiche di Alexa, che consentono all’utente di gestire tramite comandi vocali i vari device per la smart home, riprodurre musica e podcast anche utilizzando device esterni da collegare tramite Bluetooth, ascoltare le notizie e il meteo e i promemoria.

Infine, bisogna ricordare che Amazon Echo Dot è compatibile con tutti i vari assistenti smart di Amazon (e altri speaker di terze parti) così che l’utente possa posizionarli in ogni stanza per utilizzarli indipendentemente. Per chi possiede una Fire TV, inoltre, può sincronizzare più speaker e simulare un sistema home theater.

Amazon Echo Dot: l’offerta su Amazon

Amazon Echo Dot è uno smart speaker semplice e funzionale, che può essere installato con estrema facilità e permette praticamente a chiunque di accedere alle funzioni intelligenti di Alexa. Ma oltre a questo, la vera particolarità del device è il prezzo decisamente accessibile.

Di listino per acquistare questo dispositivo servono 64,99 euro, ma con le offerte Amazon si scende fino a 34,99 euro (-46%, -30 euro) l’occasione perfetta per portare a casa un ottimo smart speaker spendendo pochissimo.

