Amazon Echo Spot, il nuovo smart speaker è disponibile in Italia

Amazon ha presentato ufficialmente Amazon Echo Spot, il nuovo smart speaker del colosso dell’e-commerce che va ad affiancarsi agli altri device intelligenti della serie Echo, ampliando ulteriormente il catalogo di prodotti.

A un primo sguardo, questo device somiglia a una sveglia smart, integrando tutte le funzionalità di Alexa in dimensioni estremamente contenute (sul modello dell’Echo Dot o dell’Echo Pop) ma, allo stesso tempo, consentendo agli utenti di avere a disposizione anche un piccolo schermo touch dove leggere diverse informazioni utili ma a cui viene, ovviamente precluso lo streaming (disponibile invece sull’Echo Show).

Amazon Echo Spot: scheda tecnica

Amazon Echo Spot è uno smart speaker compatto che misura 113x103x111 mm e ha un peso di 405 grammi, l’ideale insomma per essere posizionato ovunque, anche all’interno di stanze dalle dimensioni più modeste, adattandosi perfettamente a ogni contesto abitativo grazie a un design semplice ed elegante.

Il dispositivo ha un altoparlante full-range da 1,75 pollici e uno schermo touch a colori da 2,83 pollici con risoluzione 240×320 pixel che può essere ampiamente personalizzato dall’utente con diversi quadranti. Sul retro trovano posto il pulsante per attivare o disattivare il microfono, i due pulsanti per il volume e l’ingresso per l’alimentazione.

All’interno c’è un processore MediaTek MT8519, sviluppato specificatamente per gli assistenti smart, a cui si affiancano 1 GB di RAM e una memoria di 8 GB.

Molte le caratteristiche di questo assistente vocale tra cui, ovviamente, l’accesso a tutte le funzionalità smart di Alexa, come la possibilità di gestire tramite i comandi vocali i diversi device per la smart home, l’accesso alla sezione notizie e meteo, la possibilità di impostare sveglie e promemoria, la riproduzione di musica e podcast (anche tramite device esterni collegati via Bluetooth) dalle principali piattaforme come Spotify, Apple Music e Amazon Music

Il nuovo Amazon Echo Spot è compatibile anche con gli altri assistenti smart venduti da Amazon e con altri prodotti di terze parti, così che l’utente possa posizionare un altoparlante in ogni stanza e creare una propria rete domestica.

Infine, come per tutti gli smart speaker del colosso dell’e-commerce, anche in questo caso l’installazione è estremamente intuitiva e dopo aver collegato il device alla presa di corrente non resta che aprire l’app Alexa e seguire le istruzioni sullo schermo per configurarlo rapidamente e iniziare ad utilizzarlo.

Amazon Echo Spot: prezzo e disponibilità

Il nuovo Amazon Echo Spot è già disponibile su Amazon in tre colorazioni: nero, bianco e blu. Il prezzo di listino è di 94,99 euro ma fino al 17 luglio tutti i clienti Prime possono acquistarlo in offerta a 54,99 euro.

