Echo Auto, il prezzo è crollato: oggi costa pochissimo

L'Echo Auto è in offerta con uno sconto del 57% e lo paghi veramente poco. Utilissimo da avere in auto, è facile da installare e da configurare. Ecco quanto costa e a cosa serve.

Per le festività pasquali su Amazon sono tornati in offerta alcuni dei dispositivi più amati prodotto dal colosso dell’e-commerce. Fire TV Stick, gli smart speaker Echo Dot, i dispositivi per la sicurezza domestica di Blink e Ring, ma soprattutto l’Echo Auto, la cassa Bluetooth per la tua auto, da sempre uno dei prodotti più amati e venduti su Amazon. L’Echo Auto, arrivato alla seconda generazione, è molto più di una semplice cassa Bluetooth da mettere all’interno dell’abitacolo, ma un dispositivo smart che rende più intelligente la tua automobile grazie all’integrazione con Alexa. Aggiunge tante funzioni utili senza dover staccare le mani dal volante: con un semplice comando vocale puoi far partire la tua playlist preferita, oppure chiamare i tuoi amici.

Un dispositivo smart utilissimo e che da oggi trovi a un prezzo stracciato. Infatti, l’Echo Auto è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 57% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Lo paghi veramente poco (meno di 30 euro) e acquisti un dispositivo utile e progettato per qualsiasi automobile. Non farti scappare questa opportunità, potrebbe terminare molto presto.

Echo Auto: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi trovi l’Echo Auto in promo a un prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 57% che te lo fa pagare meno della metà. Costa pochissimo e fai un super acquisto: un dispositivo utile e a un prezzo alla portata di tutti. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 6 euro al mese.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, ma difficilmente ne resterai deluso. Ti consigliamo di acquistarlo subito: al momento è uno dei dispositivi più venduti su Amazon e la promo potrebbe terminare molto presto.

Echo Auto: come funziona e a cosa serve

L’Echo Auto di seconda generazione è uno dei tanti dispositivi smart con Alexa integrata che Amazon ha lanciato in questi ultimi anni, ma è l’unico progettato appositamente per l’automobile. Si tratta di una cassa Bluetooth che puoi collegare alla porta USB o all’accendisigari dell’automobile e ti permette di accedere facilmente a tante funzionalità uniche. Un po’ come il Fire TV Stick, l’Echo Auto è utile anche per chi ha già un’automobile intelligente grazie all’aggiunta di strumenti utilissimi.

Che cosa puoi fare con l’Echo Auto? In primis ti permette l’accesso a mani libere (cioè senza dover togliere le mani dal volante) alla riproduzione della musica, alla possibilità di fare chiamate e rispondere ai messaggi con un semplice comando vocale. Nonostante dimensioni molto compatte, l’Echo Auto assicura una riproduzione della musica e del suono potente e non avrai problemi a fare le chiamate grazie alla presenza di 5 microfoni.

Con questo dispositivo smart di Amazon puoi anche controllare i device intelligenti presenti in casa. Ti basta un semplice comando vocale per impostare il termostato in macchina e avere la casa calda quando rientri, oppure puoi accendere la lavatrice o alzare le tapparelle. L’Echo Auto è anche facile da montare e da configurare. Lo colleghi alla porta USB dell’auto e ti basta seguire le indicazioni sull’app dello smartphone per completare la configurazione.

