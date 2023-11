Fonte foto: Aayan Arts / Shutterstock.com

Il settore della TV in streaming punta, sempre di più, sulla pubblicità. Dopo Netflix, infatti, anche Disney+ ha introdotto un piano con la pubblicità, più economico rispetto alle versioni prive di contenuti pubblicitari. Tra i servizi che hanno scelto questa strada c’è anche NOW. Come prevedibile, Amazon non sta a guardare e ha già confermato l’arrivo della pubblicità in Prime Video.

Nel frattempo, però, l’azienda americana si prepara a introdurre la pubblicità anche nel sistema operativo Fire TV, utilizzato dalle Fire TV Stick oltre che da diversi Smart TV realizzati da aziende partner (come Xiaomi e TCL). Il progetto è stato confermato direttamente da Amazon al magazine Stream TV Insider.

Tanta pubblicità in arrivo su Amazon Fire TV

Amazon si prepara ad “arricchire” il suo sistema operativo Fire TV con tanta pubblicità. Nuove inserzioni arriveranno nel carosello dei contenuti presente nella schermata principale oltre che nella parte superiore della stessa schermata, arrivando ad occupare fino “a metà dello schermo” come evidenziato da Amazon stessa.

La pubblicità sarà integrata nei risultati di ricerca (pronti a essere migliorati grazie all’intelligenza artificiale). Ci saranno, inoltre, anche riquadri con contenuti sponsorizzati che si affiancheranno ai normali riquadri utilizzabili per l’accesso ai contenuti video disponibili sulla piattaforma.

Tutta la pubblicità integrata nella Fire TV sarà “mirata” e ottimizzata in base alle preferenze dell’utente e al contesto di utilizzo. Sulla Fire TV si accede con il proprio account Amazon che porta con sé una lunga serie di dati utilizzabili dall’azienda per mostrare inserzioni pubblicitarie sempre più precise ed efficaci (per gli inserzionisti, almeno).

Al momento, non ci sono informazioni in merito a una possibile versione senza pubblicità della Fire TV. Ricordiamo che gli utenti Amazon Prime vedranno la pubblicità nei contenuti della piattaforma Prime Video nel corso del 2024. Amazon prevede il lancio di un abbonamento aggiuntivo per accedere a contenuti senza pubblicità (con la possibile aggiunta di contenuti esclusivi).

Si parte dagli USA

Come spesso accade, le novità di Amazon partiranno dagli USA. Per gli utenti americani che utilizzano la Fire TV sarà necessario iniziare a fare i conti con questa nuova ondata di inserzioni pubblicitarie già entro la fine del 2023.

Amazon non dovrebbe impiegare molto tempo per il lancio globale della nuova funzionalità che, inevitabilmente, andrà a modificare l’esperienza d’uso della Fire TV, almeno in fase di scelta dei contenuti da guardare.

Chi usa una Fire TV Stick o un TV con Fire TV in Italia, quindi, dovrebbe iniziare a registrare l’arrivo della pubblicità su larga scala nel sistema operativo con uno dei prossimi aggiornamenti software. Dettagli aggiuntivi potrebbero arrivare a breve.