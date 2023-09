Anche Amazon ha annunciato l'arrivo degli spot pubblicitari all'interno di film e serie TV: per non vederli bisognerà pagare di più l'abbonamento

Amazon sta per cambiare profondamente il suo servizio di streaming Prime Video, alzando i prezzi e introducendo gli spot pubblicitari all’interno dei film e degli episodi delle serie TV. Esattamente come ha già fatto Netflix, quindi, anche Prime Video sta per diventare molto simile alla TV tradizionale, anche se con costi decisamente più alti.

Non si tratta di un’indiscrezione, ma di un annuncio ufficiale da parte di Amazon con tanto di date, dettagli, prezzi e, soprattutto, con i mercati sui quali Amazon porterà il nuovo abbonamento. Tra questi mercati, lo diciamo subito, c’è anche l’Italia.

Prime Video: l’abbonamento con pubblicità

Per farla molto breve: l’attuale abbonamento a Prime Video diventerà l’abbonamento base, con spot pubblicitari, e l’utente dovrà pagare di più per avere il servizio che ha attualmente. Per la precisione, in USA, dovrà pagare 2,99 dollari in più.

Ipotizzare il rincaro in Italia è però molto difficile, visto che in America l’abbonamento Amazon Prime include molti più servizi e costa già molto di più: 14,99 dollari al mese, o 139 dollari l’anno, mentre il solo servizio Prime Video costa 8,99 dollari al mese.

In Italia, invece, dopo l’aumento del prezzo di metà settembre 2022 Amazon Prime (che include anche Prime Video) costa 49,90 euro l’anno (contro i precedenti 36 euro).

Prime Video: quando arrivano gli spot

In linea di massima sappiamo già quando arriverà il nuovo abbonamento Prime Video base con spot pubblicitari. Amazon afferma che lo introdurrà a inizio 2024 negli Stati Uniti, in Germania, Regno Unito e Canada, per poi portarlo in Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia “più tardi nel corso dell’anno“.

Entro fine 2024, quindi, anche in Italia chi ha un abbonamento Amazon Prime inizierà a vedere gli spot all’interno di film ed episodi delle serie. A meno che non decida di pagare di più, ma non sappiamo ancora quanto di più.

Prime Video senza Amazon Prime?

Negli Stati Uniti Amazon offre ai suoi utenti due possibilità: abbonarsi solo allo streaming di Prime Video o abbonarsi sia allo streaming che ad Amazon Prime per le consegne veloci. Non c’è, invece, un abbonamento solo a Prime e senza Prime Video.

In USA è dunque possibile abbonarsi a Prime Video senza Amazon Prime, pagando 8,99 dollari al mese che, nel 2024, diventeranno 11,99 dollari se non si vogliono gli spot.

Questa opzione, al momento, non è sul tavolo per l’Europa e, in particolare, per l’Italia e, al netto di sorprese dell’ultim’ora, non è in vista un abbonamento al solo servizio di streaming per gli utenti italiani.

Dove sta andando lo streaming

Negli ultimi 12 mesi il mondo dello streaming è stato letteralmente stravolto, risultando quasi irriconoscibile: dalla terra dell’oro che era l’anno scorso, con tutte le piattaforme che offrivano cataloghi sterminati a prezzi abbordabili, senza spot, tollerando persino la condivisione degli abbonamenti, al recinto sempre più stretto e sempre più costoso in cui si trovano già molti utenti.

Ha iniziato Netflix, smentendo sé stessa e il suo celebre motto “Love is sharing a password“ pronunciato su X (quando ancora si chiamava Twitter) nel marzo 2017.

Poi, sempre su Netflix, sono arrivati l’abbonamento con Standard con pubblicità e i “membri extra” del “nucleo familiare“. Inizialmente gli utenti si sono confusi un bel po’, ma poi i dati hanno dato ragione alla piattaforma.

Tanto è bastato per dare il via libera alla concorrenza, a partire da Disney+ che ha annunciato un aumento dei prezzi in Italia e il blocco della condivisione delle password, oltre al nuovo piano con pubblicità.

Adesso tocca ad Amazon Prime Video, con le novità in arrivo a partire da inizio 2024 su tutti i mercati principali, Italia compresa.

Sembra proprio che il sogno iniziale si sia infranto per sempre: lo streaming sta diventando costoso e “blindato“, specialmente se non si è disposti a guardare un po’ di pubblicità.