Amazon sta lavorando per aggiungere ulteriore pubblicità all'interno delle sue Fire TV, spostando le app preferite per far spazio a nuovi banner

Fonte foto: Amazon

Amazon continua a integrare la pubblicità sui dispositivi Fire TV, come le diffusissime Fire TV Stick. Già da diversi mesi, infatti, l’azienda ha iniziato a modificare la home page del suo sistema operativo per Smart TV in modo da far spazio a contenuti pubblicitari di terze parti o anche a contenuti legati ai prodotti e ai servizi di Amazon stessa.

Questo processo di integrazione della pubblicità nei dispositivi Fire TV è destinato a continuare nel corso dei prossimi mesi. La conferma arriva da Reddit dove un utente ha pubblicato alcune immagini di quelle che potrebbero essere le prossime novità (attualmente in fase di test per una cerchia ristretta di utenti) per il sistema operativo di Amazon. In arrivo ci sarebbe ulteriore spazio alla pubblicità.

Fire TV: più spazio alla pubblicità

La struttura della home page di Fire TV potrebbe cambiare. Attualmente, il layout scelto da Amazon prevede un banner in alto, per promuovere determinati contenuti, seguito, più in basso da una barra di navigazione, che consente all’utente di accedere alle varie funzioni del sistema. Accanto a questa bassa c’è una riga con le app preferite (con 6 app selezionabili) a cui è possibile accedere in modo più agevole.

La versione in test della Fire TV sposta la barra delle app preferite, che non è più situata accanto alla barra di navigazione. La nuova interfaccia della home page della Fire TV, almeno sulla base di quanto mostrato dall’utente che ha individuato questa novità, prevede uno spostamento verso il basso della riga delle app preferite che si troverà al di sotto della riga dei contenuti consigliati.

Gli utenti potranno personalizzare in modo maggiore la riga delle app preferite, superando il limite delle 6 app selezionabili. Nella parte alta della home, invece, sarà dato più spazio ai contenuti pubblicitari e consigliati. Nuovi elementi, infatti, potrebbero essere introdotti accanto alla barra di navigazione, sulla destra.

Cosa vuole fare Amazon

Le intenzioni di Amazon non sono un segreto. L’azienda intende aumentare la pubblicità nelle Fire TV, come anticipato lo scorso ottobre da Kelly Day, vicepresidente di Amazon Prime Video International, che aveva sottolineato anche la volontà di aggiungere più pubblicità anche durante le trasmissioni (ricordiamo che Prime Video ha già le interruzioni pubblicitarie).

In arrivo potrebbero esserci anche dei banner con prodotti e servizi da acquistare direttamente dalla Smart TV come, ad esempio, contenuti video in pay per view oppure prodotti venduti da Amazon. I test sono in corso e novità ulteriori in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.