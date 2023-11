Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

A partire da oggi, 1° novembre, Disney+ cambia completamente rispetto a come la conoscevamo fino a ieri: da un solo abbonamento si passa a ben tre, con un prezzo massimo superiore al prezzo dell’abbonamento attuale e con limiti tecnici più stringenti per i clienti.

La mossa di Disney segue di qualche mese quella, analoga, di Netflix e anticipa quella, simile, che farà anche Amazon Prime Video in futuro. In più, ciliegina sulla torta, il colosso dell’intrattenimento segue Netflix anche in un’altra misura che non piace affatto agli utenti: il blocco della condivisione delle password.

Disney+: i nuovi abbonamenti

Fino ad oggi Disney+ ha avuto un solo piano da 8,99 euro al mese (89,90 euro l’anno), omnicomprensivo, con la possibilità di vedere i contenuti su 4 dispositivi in contemporanea, in 4K, con l’HDR e, ovviamente, senza pubblicità. Adesso, invece, i piani diventano tre e sono diversi per prezzo e per caratteristiche. In pratica arriva un abbonamento con pubblicità e due senza, di cui uno premium:

Disney+ Standard con pubblicità

Risoluzione: FHD 1080p

HDR: no

Dispositivi contemporanei: 2

Download: no

Audio: 5.1 e stereo

Prezzo: 5,99 euro al mese

Disney+ Standard

Risoluzione: FHD 1080p

HDR: no

Dispositivi contemporanei: 2

Download: sì

Audio: 5.1 e stereo

Prezzo: 8,99 euro al mese o 89,90 all’anno

Disney+ Premium

Risoluzione: 4K

HDR: sì

Dispositivi contemporanei: 4

Download: sì

Audio: 5.1, stereo e Dolby Atmos

Prezzo 11,99 euro al mese o 119,90 all’anno

Con tutti i nuovi abbonamenti sarà possibile accedere al vastissimo catalogo di Disney+, senza differenze. Un catalogo composto dai titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro ancora.

Per gli attuali possessori di un abbonamento a Disney+ il servizio passerà direttamente a Premium ma mantenendo inalterati i prezzi per il primo mese. A partire da dicembre, però, bisognerà pagare 11,90 euro per mantenere l’abbonamento Premium, oppure cambiare il proprio piano o disdire direttamente la sottoscrizione senza alcun costo aggiuntivo.

Disney+: altri cambiamenti per il 2024

L’altra novità in arrivo (al momento solo in Canada) riguarderà la tanto discussa condivisione delle password, uno dei temi che ha già infiammato il web nei mesi passati.

La manovra che ha suscitato un’ondata di malcontento su Netflix, ma che ha fatto salire il numero degli abbonanti, sta per essere replicata dalla Walt Disney Company.

La compagnia ha sottolineato di essere al lavoro su nuove modalità di condivisione degli account, ma è rimasta molto vaga al riguardo, cosa che molto probabilmente porterà allo stesso identico destino già toccato agli utenti della concorrenza: si dovrà pagare un tot al mese per aggiungere un “membro extra” all’abbonamento.