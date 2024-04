Amazon ha confermato il via alla Amazon Gaming Week: si parte il 29 aprile con tante offerte in arrivo su prodotti tech

Fonte foto: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Amazon ha annunciato un nuovo evento dedicato ai suoi utenti: dal 29 aprile al 5 maggio si svolgerà la Amazon Gaming Week. Si tratta di una settimana ricca di offerte e promozioni dedicate ai prodotti disponibili su Amazon e relativi al mondo tech e, in particolare, al settore del gaming. Come avviene in occasione di altri eventi simili, come il Prime Day oppure la recente Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, le opportunità per acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato non mancheranno di certo.

Per farsi trovare pronti in vista della nuova Amazon Gaming Week è possibile iscriversi ad Amazon Prime, in modo da poter avere accesso a offerte esclusive oltre che a spedizioni veloci senza costi su milioni di prodotti. Per gli utenti Prime ci sono anche tanti altri vantaggi, come l’accesso a Prime Video e Prime Music. I nuovi utenti possono accedere a un mese di prova gratuita di Amazon Prime qui di sotto.

Quali saranno le offerte dell’Amazon Gaming Week?

Amazon svelerà tutti i prodotti in offerta in occasione della settimana dedicata al gaming soltanto a partire dal 29 aprile. Gli sconti copriranno svariate categorie partendo dai componenti per i PC da gaming (schede video, processori e molto altro ancora) e passando per monitor da gaming, controller, videogiochi (anche per console) e fino ad arrivare ai sempre molto richiesti notebook da gaming.

Potrebbe esserci spazio anche per qualche smartphone e qualche tablet particolarmente orientato al gaming in mobilità. Non mancheranno, inoltre, sconti e promozioni relativi ad accessori, gadget e altri prodotti a tema gaming. Per un quadro completo, in ogni caso, sarà necessario attendere il prossimo 29 di aprile. Nel corso della Amazon Gaming Week, inoltre, ci varie tipologie di offerte.

A disposizione degli utenti, Amazon proporrà Offerte Top, su prodotti selezionati che saranno proposti con forti sconti per tutto il periodo promozionale (o fino ad esaurimento scorte). Spazio anche ad Offerte Lampo, valide al massimo per 12 ore e su quantità limitate di un prodotto, e per Coupon, con codici sconto riservati agli utenti più veloci che garantiranno un risparmio aggiuntivo sul costo dei prodotti selezionati.

Come seguire le offerte della Gaming Week?

Le offerte dell’Amazon Gaming Week partono il 29 di aprile e si rinnoveranno nel corso delle giornate successive, anche grazie alle tante Offerte Lampo, fino al 5 maggio. Per individuare le promo più vantaggiose, quindi, è consigliabile consultare spesso l’app di Amazon e tenere d’occhio i prodotti della propria Lista Desideri che potrebbero essere tra i selezionati per gli sconti.

Per sfruttare al volo le offerte più vantaggiose dell’Amazon Gaming Week potete seguire il nostro canale Offerte Tecnologia su Telegram in modo da ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle offerte flash, i minimi storici e gli sconti più interessanti della settimana dedicata al mondo del gaming. Per accedere al canale, senza alcun costo, è possibile premere sul box qui di sotto.