Che Amazon sia l’ecommerce più usato al mondo è ormai un fatto assodato, come è anche vero che è oggi possibile trovare quasi tutto su Amazon, persino la frutta e la verdura nelle città come Roma e Milano, dove è arrivato Amazon Fresh.

Quello che non tutti sanno, invece, è che è possibile risparmiare costantemente e facilmente sugli acquisti fatti su Amazon grazie a “Iscriviti e Risparmia“. Come dice il nome stesso Iscriviti e Risparmia si tratta di un programma di iscrizione che ci permette di risparmiare sugli acquisti ricorrenti. Nello specifico, il risparmio cresce con il numero di iscrizioni e con la frequenza delle consegne. Ad esempio, con una o due iscrizioni si risparmia il 5% su ogni consegna, ma passando già a tre iscrizioni (con consegna nello stesso giorno delle altre) lo sconto sale al 10%. Con Amazon Famiglia, poi, è possibile risparmiare il 15% sull’acquisto ricorrente di pannolini per neonati, indipendentemente dal numero di iscrizioni effettuate.

Amazon Iscriviti e Risparmia: quando conviene

Amazon Iscriviti e Risparmia fa il paio con le consegne gratuite di Amazon Prime ed è conveniente per tutti quegli acquisti periodici con una frequenza più o meno fissa.

Se abbiamo un cane o un gatto, ad esempio, sappiamo già che ogni tot settimane ci servirà un sacco di croccantini. Se ci facciamo la barba con le lamette, sappiamo quante ne consumiamo mediamente al mese. La doccia ce la facciamo tutti, quindi sappiamo quanto ci dura in media un bagnoschiuma.

Così anche il caffè in cialde o in capsule: sappiamo già quanto ne consumiamo ogni giorno e, quindi, ogni mese. Per non parlare delle mascherine, che tutti dobbiamo usare ogni giorno e delle quali non possiamo rischiare di rimanere senza.

Su tutti gli acquisti di questo tipo è applicabile e conveniente l’idea che sta alla base di Iscriviti e Risparmia anche perché, concentrando le consegne in un solo giorno, diventa anche comodo.

Iscriviti e Risparmia: quali sono i prodotti disponibili

Iscriviti e Risparmia è una sezione di Amazon divisa in sottosezioni come Caffè, te e bevande, Prima infanzia, Pulizia della casa, Bellezza, Integratori e Vitamine. Ogni sottosezione include decine di prodotti, quindi la scelta è veramente ampia.

Tra i prodotti più gettonato in Italia non mancano le capsule per il caffè. Periodicamente finiscono, ma con questa opzione di Amazon siamo in grado di prenotare automaticamente la nuova spedizione.

Caffè Borbone Respresso Miscela Blu, Confezione da 100 Confezione da 100 capsule

Miscela Blu

La compatibilità delle capsule Caffè Borbone è funzionale all'utilizzo con macchine da caffè ad uso domestico Nespresso - Nescafé Dolce Gusto

Nespresso e Nescafé Dolce Gusto sono marchi registrati di Societè des Produits Nestlè S.A., Caffè Borbone Srl è produttore autonomo non collegato alla Societè des Produits Nestlè S.A.

Caffè Vergnano 1882 Èspresso Cremoso, 100 Capsule, Compatibili Nespresso, Compostabili 100 capsule compatibili con le macchine ad uso domestico a marchio Nespresso* e con le macchine Èspresso1882 TRÈ di Caffè Vergnano

La crema è dorata e densa. La pulita espressione aromatica ricorda amabilmente le spezie orientali, con interessanti profumi di vaniglia e pepe nero

Una miscela caratterizzata dall’aroma pieno e fragrante con note speziate e cioccolatose, da un corpo ricco e persistente con nuance leggermente amare

CAPSULA COMPOSTABILE: La capsula deve essere recuperata, senza separarla dal caffè, nella raccolta differenziata dell'organico.

Conservabilità: 24 mesi dalla data di produzione. Modalità di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità

Le mascherine anti-Covid sono diventate uno dei prodotti più cercati in questo periodo. Vanno cambiate regolarmente e quindi possiamo prenotare le nuove scorte.

Ffp2 Certificate CE 5 Strati Mascherine Ffp2 filtri 95% Passanti Orecchie Confezione da 20 PCS Dispositivo FFP2 e notificato presso la banca dati del Universal Certification Certificate Nr 2163-PPE-1160

Conforme alla Norma: Norma UNI EN 149:2001+A1:2009

FFP2 o KN95 sono mascherine che filtrano almeno il 95% delle particelle che si trovano nell'aria a 5 strati, Prestazione: La strato interno garantisce la proprietà filtrante e i differenziali di pres...

Caratteristiche: Lo strato a contatto con la pelle e morbido e non abrasivo. I morbidi elastico assicurano che la maschera aderisca strettamente ai lati della faccia di chi la indossa con il massimo c...

La confezione comprende 20 maschere, suddivise in 1 confezione singola per ogni mascherina.

Mascherine Chirurgiche Junior 50 pezzi Tipo II – Certificate CE – Busta Singola - Altissima capacità Protettiva Mascherina protettiva per donne e bambini. La versione Junior di Maskone ha gli elastici più corti, perfetti per il viso di tutti!

Realizzato in tessuto ecologico di alta qualità, la mascherina MASKONE - Junior è confortevole e traspirante.

La mascherina è formata da 3 strati. Lo strato interno assorbe l’umidità della respirazione, quello intermedio è in tessuto filtrante meltblown e lo strato esterno è ultra soffice e antibatteric...

Gli elastici sono morbidi e adatti per i bambini. sono facili da indossare, ti scorderai di averla addosso!

Ogni confezione ha al suo interno 50 mascherine usa e getta. Adatto a casa, in ufficio, a scuola, all'aperto e in tutti i luoghi pubblici.

Iscriviti & Risparmia è la soluzione ideale per acquistare prodotti per la cura e la sicurezza della persona.

Gillette Fusion5 Proglide Lamette di Ricambio per Rasoio Uomo, Confezione da 12 Lamette Confezione da 12 Lamette Gillette Fusion ProGlide; più sottili di Gillette, con meno attrito rispetto a Fusion

5 lame ravvicinate per aiutare a ridurre la pressione di ogni singola lama rispetto a Mach3

Tecnologia Flexball si adatta ai contorni del viso

Rifinitore di precisione sul retro, lama per rifinire le aree difficili, come naso e basette

Fino ad un mese di rasatura con una lametta di ricambio

Tutte le lamette di ricambio Fusion Proglide possono essere utilizzate con tutti i rasoi Fusion

Durex Settebello Classico Preservativi, 18 Profilattici Profilattico trasparente e lubrificato in lattice di gomma naturale

Forma Easy-On e serbatoio per comfort e vestibilità

Larghezza nominale 52.5 mm

Utilizzare solo in abbinamento a lubrificanti consigliati per l'uso combinato con profilattici

I profilattici Durex sono dispositivi medici CE 0120; conferiscono protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili

Possiamo programamre la spedizione di prodotti per animali. In questo modo non rimarremo mai senza le crocchette per il il nostro cucciolo.

Purina Felix Le Ghiottonerie Umido Gatto con Manzo, Pollo, Merluzzo e Tonno, 80 Buste da 100 g Ciascuna Alimento completo, ottimo per l'alimentazione quotidiana del tuo gatto

Arricchito di una deliziosa gelatina che rende l'alimento gustoso ed appetibile

Ricco di Vitamina E e D, Omega 6 e Minerali

Creato con carni di qualità

SANICAT Diamonds Lettiera Perle di Gel di Silice Assorbente - 15L Gel di silice senza profumo, 15 l

Gel di silice facile da mantenere

Lettiera per gatti assorbente; a base di gel di silicio

La lettiera diamonds combina un alto livello di assorbimento e un controllo efficiente dei cattivi odori

Inoltre, poiché richiede poco lavoro, è la lettiera preferita dai proprietari di animali domestici senza molto tempo libero per badare alla lettiera

Altezza prodotto: 66.0 centimeters

Fascia di età: All Life Stages

Advantix Spot-on per Cani dai 10Kg ai 25Kg - 4 pipette da 2.5ml Non utilizzare sui gatti

Si deve fare attenzione ad evitare che il contenuto della pipetta venga in contatto con gli occhi o la bocca dei cani trattati

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento

Amazon Basics - Sacchetti per bisogni dei cani, con dispenser e clip per guinzaglio,300 unità 300 sacchetti per bisogni dei cani e dispenser con clip per guinzaglio

Ciascun sacchetto misura 22,9 x 33,08 cm (larghezza x lunghezza)

Anti-perdite per essere maneggiati in modo sicuro e igienico; la freccia indica l’apertura per un accesso rapido

20 rotoli con 15 sacchetti per rotolo; i sacchetti sono più spessi dei sacchetti standard da 20 per rotolo

I rotoli sono di dimensioni standard per dispenser da guinzaglio e si estraggono rapidamente

I prodotti per la casa e la carta igienica sono tra quelli più acquistati con l’opzione Iscriviti & Risparmia. In questo modo possiamo toglierci l disturbo di scendere al supermercato per comprarli ogni volta che finiscono.

Finish Pastiglie Lavastoviglie All in 1 Max, Limone, 110 Tabs Le pastiglie lavastoviglie all-in-one racchiudono 10 azioni in un'unica pastiglia per una pulizia efficace e profonda

Detersivo lavastoviglie in pastiglie con azione sgrassante e pretrattante, che rimuove facilmente le incrostazioni di cibo più ardue, come uovo e sugo

Grazie alla tecnologia Finish Powerball, le pastiglie per lavastoviglie donano pulizia e brillantezza al primo lavaggio, anche a basse temperature

Gli agenti SalvaVetro delle pastiglie lavastoviglie Finish proteggono i tuoi bicchieri dalla corrosione del vetro

La scatola contiene 110 pastiglie alla piacevole fragranza limone, ciascuna nel pratico formato monodose che non ha bisogno di essere scartata

Rotoloni Regina Carta Igienica | Confezione da 42 Maxi Rotoli | 500 strappi per rotolo* | Lunghi più del doppio dei normali rotoli| Carta 100% certificata FSC® Rotoloni Regina è la carta igienica bianca e decorata, lunga più del doppio dei rotoli normali

La confezione contiene 42 rotoloni di carta igienica a 2 veli, con 500 strappi per ogni rotolo (tolleranza 5±%), e una lunghezza totale di 61 metri a rotolo

Rotoloni Regina è un prodotto 100% italiano, creato con una selezione di pura cellulosa che garantisce elevata qualità

La carta igienica Regina rispetta l'ambiente perché è prodotta esclusivamente con materie prime provenienti da foreste gestite responsabilmente e garantite dalla certificazione forestale FSC

Rotoloni Regina è un prodotto Sofidel, prima azienda italiana nel ramo della carta per uso igienico e domestico, aderente dal 2008 a WWF Climate Savers, programma per ridurre le emissioni di gas serr...

Scottex Pulito Completo Carta Igienica Salvaspazio, Confezione da 64 Rotoli Questo articolo contiene 4 pacchi, 16 rotoli salvaspazio per pacco per un totale di 64 rotoli salvaspazio standard

Scottex pulito completo, la carta igienica n°1 in assorbenza, arricchita con fibre di cotone, è studiata per darti un pulito ideale ogni volta che la usi

La carta igienica scottex pulito completo è certificata fsc: la sua carta proviene da fonti gestite in maniera responsabile

Prova il sistema scottex pulito completo: carta igienica tradizionale + carta igienica umidificata, per sentirti pulito e fresco in un attimo

Anche gli integratori alimentari sono acquisti frequenti, soprattutto tra gli sportivi o tra chi semplicemente cerca un maggior benessere.

MULTICENTRUM Uomo Integratore, Confezione da 30 Pezzi Multicentrum uomo è un integratore alimentare multivitaminico multiminerale, appositamente formulato per supportare le esigenze degli uomini

Codice del prodotto: mul0100014/2

Foruato capsule

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Chiudiamo questa selezione con le mamme e i papà. Con Iscriviti & Risparmia è possibile prenotare le nuove scorte di pannolini. In questo modo finirà l’incubo di doversi fiondare in negozio ogni volta che le nostre scorte saranno in esaurimento.

Pampers Progressi Maxi, 138 Pannolini, Taglia 4 (7-18 kg) Pannolino studiato per quando il tuo bimbo cresce ed inizia ad esplorare il mondo

Dotato di speciale «rete super-assorbente»

Mantiene la forma rimanendo sottile anche dopo aver assorbito tanta pipì

Permette al bambino di muoversi liberamente come se indossasse una mutandina

Contiene: 6 pacchi da 23 pezzi ciascuno