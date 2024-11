Amazon ha reso disponibile, anche in Italia, la nuova funzione "Tocca per pagare": comoda e sicura, questa funzione ha tanti pregi e qualche necessario svantaggio

Amazon ha lanciato in tutto il mondo, Italia compresa, un nuovo modo per pagare gli ordini: si chiama Tocca per pagare e si basa sulle carte di pagamento contactless. Non c’è stato alcun annuncio ufficiale di questa nuova funzione, che è apparsa silenziosamente nelle app per Android e iOS dell’ecommerce più grande del mondo.

Tuttavia, usare Tocca per pagare è talmente facile, e i suoi vantaggi e svantaggi sono tanto evidenti, che non c’era nemmeno bisogno di un comunicato stampa per spiegare questa novità. Si tratta, in ogni caso, di una funzione che per qualcuno sarà inutile, mentre per altri sarà importantissima.

Come funziona Tocca per pagare

Per usare Tocca per pagare servono tre cose: uno smartphone con tecnologia NFC (la stessa che si usa per pagare con i POS dei negozi fisici), l’app di Amazon Shopping aggiornata all’ultima versione, una carta di pagamento contactless.

Non c’è nulla da configurare: se si hanno questi tre prerequisiti è possibile usare subito Tocca per pagare. Si fa così: in fase di finalizzazione dell’ordine, all’interno dell’app di Amazon Shopping, nella sezione in cui si può scegliere con quale carta pagare è necessario selezionare “Modifica metodo di pagamento“.

Nella schermata successiva dovremo scegliere Altri modi per pagare > Tocca per pagare. A questo punto si aprirà una schermata in cui Amazon ci chiederà di avvicinare la nostra carta contactless al retro del telefono: se lo faremo, il pagamento andrà a buon fine e l’ordine verrà pagato con quella carta.

Se il titolare della carta ha impostato dei limiti di sicurezza per i pagamenti con la carta nei negozi fisici, però, dovrà autorizzare anche il pagamento Amazon fatto con Tocca per pagare: di solito si fa sbloccando il telefono con l’impronta, il volto o un PIN.

Sempre al telefono del titolare della carta, poi, arriverà la notifica del pagamento effettuato correttamente.

Pro e contro di Amazon Tocca per pagare

Già dalla descrizione del funzionamento del servizio è facile capire quale sia uno dei vantaggi di Amazon Tocca per pagare: lo possiamo usare per comprare, tramite il nostro account, qualcosa per conto di qualcuno che non ha un profilo Amazon, pagando con la sua carta la merce acquistata.

E’ il classico caso del parente o dell’amico poco smart, magari anche poco giovane, che ci chiede di cercargli qualcosa su Amazon perché non lo trova altrove: se glielo troveremo, potremo pagarlo con la sua carta e impostare come indirizzo di destinazione casa sua.

Usando Tocca per pagare, inoltre, non vengono registrati i dati della carta usata per il pagamento. Ciò vuol dire che, se vorremo fare due acquisti con la stessa carta, dovremo “passarla” due volte dietro lo smartphone. Questo è un grande vantaggio per la privacy e per la sicurezza del nostro conto, perché anche nella remota ipotesi in cui qualcuno riesca a violare il nostro account Amazon non potrà usare quella carta per fare acquisti.

L’unico vero svantaggio di Tocca per pagare, invece, è il fatto che è decisamente scomodo: i dati della carta non vengono salvati, quindi per fare il pagamento è necessario avere a portata di mano la tessera e avvicinarla al telefono.

Infine, ma è un limite sempre meno stringente con gli smartphone moderni, è assolutamente necessaria la compatibilità con la tecnologia NFC: senza di essa, infatti, non è possibile leggere i dati della carta e finalizzare il pagamento.