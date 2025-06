Gemini Space è la nuova funzione AI dei Pixel 10: mostra informazioni in tempo reale dalla lockscreen, in modo simile alla Now Bar di Samsung

Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Google si prepara a introdurre una novità destinata a far parlare di sé nel mondo dei dispositivi Pixel: si chiama Gemini Space e, anche se i dettagli ufficiali sono ancora pochi, le indiscrezioni raccolte finora permettono di delineare un primo quadro di cosa potrebbe offrire questa nuova funzionalità. Si tratta, con tutta probabilità, di un’evoluzione importante del già noto At a Glance, pensata per integrare più a fondo l’intelligenza artificiale Gemini direttamente nella schermata di blocco.

Gemini Space nella serie Pixel 10: cosa sappiamo

Il debutto di Gemini Space è previsto con l’arrivo del prossimo Pixel 10, la nuova generazione di smartphone Google che dovrebbe essere presentata nel corso dell’estate 2025, probabilmente ad agosto durante l’evento Made by Google.

Oltre a rappresentare un salto in avanti sul fronte hardware, la serie Pixel 10 sarà anche il banco di prova per una nuova ondata di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale Gemini, che è già integrata in diversi servizi e applicazioni dell’ecosistema Pixel.

In questo contesto, Gemini Space dovrebbe rappresentare una nuova esperienza utente centrata sulle informazioni contestuali, visibili direttamente dalla schermata di blocco o nell’interfaccia principale. Alcuni elementi suggeriscono che non si tratti di una funzione esclusiva del Pixel 10, ma che potrebbe arrivare anche su dispositivi precedenti come il Pixel 9 Pro o il Pixel 8 Pro.

Indizi e anticipazioni su Ambient Data, alias Gemini Space

Secondo quanto riposta il sito Android Authority, le prime tracce concrete di questa funzione sono state individuate nella beta di Android 16 QPR1, dove è apparso un nuovo file di configurazione chiamato Ambient Data. Secondo diverse fonti, questo “nome in codice” corrisponderebbe proprio a Gemini Space. Il file è presente nei firmware di alcuni dispositivi attuali, il che conferma che lo sviluppo è in fase avanzata.

A questo si aggiungono riferimenti a una funzione chiamata Ambience Hub, che potrebbe rappresentare l’interfaccia con cui verranno mostrati i dati contestuali. Considerando il legame con funzioni già esistenti come l’ambient display o l’always-on display, è probabile che Gemini Space offra informazioni in tempo reale su meteo, finanza, sport e altro, visualizzabili in modo immediato e integrato con l’estetica del sistema.

Uno degli indizi più interessanti arriva dall’app Android System Intelligence, responsabile del comportamento di At a Glance (il widget integrato nei telefoni Google Pixel che mostra informazioni utili e contestuali direttamente sulla schermata iniziale e, in alcuni casi, sulla schermata di blocco). Al suo interno sono stati scoperti riferimenti a un “finance recap” e ai risultati sportivi, con etichette che li collegano direttamente a Gemini Space.

Una risposta alla Now Bar di Samsung?

Tutte queste novità fanno pensare ad alcuni che Google voglia proporre un’alternativa alla Now Bar e alla Now Brief di Samsung, che sui dispositivi Galaxy offrono aggiornamenti rapidi e riepiloghi giornalieri accessibili dalla schermata di blocco.

Fino ad ora, i Pixel non disponevano di qualcosa di simile. Sebbene At a Glance svolga in parte questo ruolo, la mancanza di un’interfaccia più ampia e dinamica ha sempre rappresentato un limite. Gemini Space e Ambience Hub potrebbero quindi colmare questa lacuna.

Per scoprire con certezza cosa sarà davvero Gemini Space non dovremo aspettare molto. Come accennato, l’evento di presentazione dei Pixel 10 è atteso per agosto, e in quell’occasione Google forse svelerà tutte le sue carte.