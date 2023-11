Fonte foto: Amazon

Amazon Luna arriva, finalmente, anche in Italia, a distanza di oltre un anno e mezzo dal lancio negli USA. Si tratta del servizio di cloud gaming realizzato da Amazon. Grazie a questo servizio, è possibile accedere a un ricco catalogo di titoli da giocare in streaming, senza bisogno di download e installazione sul proprio dispositivo. In occasione del lancio del servizio, fino al prossimo 27 di novembre, sarà possibile acquistare il controller ufficiale Luna al prezzo scontato di 39,99 euro (invece di 69,99 euro).

Controller Luna wireless

Amazon Luna: come funziona

Amazon Luna è un servizio per il gaming in cloud che consente l’accesso ai giochi senza la necessità di download e installazione. Basta collegarsi a luna.amazon.it, effettuare il login con il proprio account Amazon e iniziare a utilizzare il servizio.

È possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo supportato. Attualmente, Amazon include nella lista di dispositivi supportati i vari prodotti Fire TV, le Smart TV, i tablet Fire oltre a PC, Mac e Chromebook e dispositivi mobili con Android, iPhone e iPad.

Per l’accesso ai giochi ci sono varie possibilità. I titoli disponibili sulla piattaforma possono essere acquistati, esattamente come avviene con i giochi per PC o console in versione. In questo momento, sono in corso alcune offerte lancio con vari titoli proposti a prezzo scontato.

Da notare, però, che gli utenti Amazon Prime, come parte dei vantaggi di Prime Gaming, possono accedere a un catalogo di giochi gratis (che sarà aggiornato mensilmente) e che ora comprende titoli come Ride 4, Trackmania e Fortnite.

È possibile, inoltre, attivare l’abbonamento Ubisoft+ per accedere a tutti i giochi inclusi nel servizio della software house (il sistema è analogo ai canali di Prime Video) con un costo di 17,99 euro al mese. Tra le opzioni disponibili troviamo anche Jackbox Games, con un costo di 4,99 euro al mese e la possibilità di accesso a party game popolari.

C’è poi l’abbonamento Luna+ che garantisce l’accesso a una libreria composta da decine di titoli da giocare in streaming, senza limiti. Il costo dell’abbonamento è di 9,99 euro al mese (con possibilità di disdetta in qualsiasi momento). Il servizio include una prova gratuita di 7 giorni.

C’è anche il controller

Amazon Luna debutta in Italia portando con sé anche il nuovo controller Luna, progettato e ottimizzato per l’utilizzo in abbinamento al servizio di cloud streaming di Amazon. Il controller può connettersi tramite Wi-Fi direttamente ai server di gioco e, sfruttando la tecnologia Cloud Direct, permette di passare da un dispositivo a un altro, senza la necessità di configurazione, e garantendo un’esperienza d’uso con latenza ridotta.

Il controller (utilizzabile con batterie oppure via cavo-USB) può essere collegato ad altri dispositivi via Bluetooth e può essere utilizzato anche come controller per PC, scaricando i driver per Windows, disponibili direttamente dalla pagina di acquisto su Amazon. Per la fase di lancio, il controller Luna è disponibile in offerta a 39,99 euro, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo di listino di 69,99 euro.

