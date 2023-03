Amazon ora segnala i prodotti con troppi resi

E’ noto che su Amazon ormai si trova tutto, ma non tutto su Amazon è realmente buono come vorrebbe farci credere il venditore. Ci sono ottimi prodotti, ma anche prodotti di qualità pessima e, finché il pacco non ci arriva a casa, non possiamo saperlo.

Amazon, per questo, ormai da anni ha una eccellente politica dei resi e permette a tutti di restituire un prodotto acquistato, se non è di qualità sufficiente all’uso per il quale è stato acquistato.

A questa politica, già molto valida, Amazon a breve potrebbe aggiungere un ulteriore tassello a favore dell’acquirente: una indicazione chiara se un prodotto viene restituito molto spesso. La novità è già in fase di test, ma solo negli USA.

Prodotto frequentemente restituito

La nuova indicazione, nella pratica, consiste in un’etichetta aggiuntiva alla fine della descrizione del prodotto. L’etichetta recita: "Prodotto frequentemente restituito. Controlla i dettagli del prodotto e le recensioni dei clienti per saperne di più su questo oggetto".

L’idea che sta dietro a quest’etichetta, quindi, è che un prodotto potrebbe essere restituito molto spesso anche perché l’utente non legge bene la sua descrizione e lo compra senza rendersi conto esattamente delle sue caratteristiche.

Ma, chiaramente, siamo di fronte ad un modo elegante per dire al cliente di stare attento. Al momento, comunque, si tratta di un test ristretto su un piccolo numero di oggetti in vendita e non sappiamo se (e quando) vedremo quest’etichetta anche in Italia.

I motivi per i quali un prodotto viene restituito spesso possono essere tanti, ma in buona sostanza i principali sono due: o il prodotto è di scarsa qualità, oppure il prodotto è diverso da come viene descritto su Amazon e, per questo, non è utile allo scopo per cui l’acquirente l’ha comprato.

In entrambi i casi, comunque, l’acquirente se ne accorge solo quando lo riceve a casa e, di conseguenza, è costretto a fare il reso e chiedere il rimborso ad Amazon o al venditore.

La politica di reso su Amazon

Su Amazon, come in tutti i negozi online, il cliente può esercitare il classico diritto di recesso in caso di prodotto difettoso o non conforme. In più ha anche diritto ad usufruire della politica di reso Amazon, persino su prodotti non danneggiati.

Questo diritto vale per 30 giorni dalla data di ricezione del prodotto, anche se il prodotto non è venduto e/o spedito da Amazon.

Tuttavia, i venditori terzi potrebbero applicare delle restrizioni più o meno ampie a questa politica, che devono però essere esplicitate nella sezione "Politica di restituzione" della pagina dei dettagli del venditore.

Nel caso in cui il venditore sia direttamente Amazon, invece, le cose sono più semplici perché il gigante dell’ecommerce permette ai clienti di riconsiderare l’acquisto quasi sempre, ma comunque entro i 30 giorni già citati.