Fonte foto: Elpisterra / Shutterstock.com

Amazon utilizza vari strumenti per raccogliere feedback e migliorare i suoi servizi. Tra questi, i sondaggi online rappresentano un metodo efficace per ottenere informazioni preziose direttamente dai consumatori. A volte, Amazon offre anche buoni regalo come incentivo per la partecipazione, cosa che spinge molto gli utenti a rispondere alle domande. Purtroppo, però, il rischio truffa è sempre dietro l’angolo.

Come funzionano i sondaggi Amazon

Amazon invita occasionalmente i propri clienti a partecipare a sondaggi online per raccogliere feedback sui prodotti e servizi. Questi sondaggi, spesso gestiti da società di ricerca esterne come Qualtrics, mirano a comprendere meglio l’esperienza del cliente, ad esempio con l’imballaggio di un prodotto acquistato di recente.

I sondaggi sono brevi, generalmente della durata di 3-5 minuti. In alcuni casi, Amazon offre un buono regalo online come ringraziamento per aver completato il sondaggio e i dettagli su come ricevere il buono sono indicati nei termini e condizioni di partecipazione al sondaggio.

Le informazioni raccolte attraverso i sondaggi sono utilizzate per migliorare i servizi offerti, e sono trattate in conformità con l’Informativa sulla Privacy di Amazon. È importante notare che i sondaggi di Amazon non richiedono mai l’inserimento di dati personali sensibili, come password o codici fiscali. Se lo fanno, molto probabilmente si tratta di una truffa.

Come evitare le truffe dei finti sondaggi Amazon

È fondamentale prestare attenzione ai tentativi di truffa che utilizzano falsi sondaggi a nome di Amazon. I veri sondaggi di Amazon non richiedono mai l’inserimento di informazioni personali come password o dettagli bancari.

Se si riceve un’email che richiede questo tipo di informazioni, è molto probabile che si tratti di una truffa. È consigliabile segnalare immediatamente tali email all’indirizzo reportascam@amazon.it.

Gli inviti ai sondaggi autentici non rimandano a pagine che chiedono informazioni personali, ma spesso portano a siti di terze parti che collaborano con Amazon. È importante verificare sempre l’indirizzo web del link prima di inserire qualsiasi informazione.

Un dettaglio molto importante, che ci aiuta a individuare le email truffa e a non confonderle con veri sondaggi Amazon, è quello relativo al prodotto. I sondaggi Amazon legittimi, infatti, sono sempre relativi ad un prodotto effettivamente acquistato dall’utente e, già dall’email che invita a partecipare al sondaggio, quel prodotto viene dichiarato apertamente.

Questa informazione la può avere solo Amazon, quindi se nell’invito al sondaggio c’è anche il prodotto (e il prodotto è effettivamente tra quelli da noi acquistati), allora possiamo stare abbastanza sereni.

Se si tratta di un invito generico, senza riferimento ad alcun prodotto, allora è molto probabile che si tratti di un tentativo di frode, in pratica di phishing.