Che cos'è l'app Google Opinion Rewards di cui tutti parlano

Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Le grandi aziende, per poter restare tali, hanno costantemente bisogno di un feedback da parte dei loro clienti, di conoscerne opinioni e bisogni, per poter migliorare e poter offrire loro le migliori soluzioni possibili. Google, vero e proprio colosso, non è differente, e per questo ha messo a punto un’applicazione che gli permette di ottenere tutti i dati e le informazioni di cui ha bisogno direttamente dagli utenti del web. L’app in questione si chiama Google Opinion Rewards e sta diventando sempre più popolare.

Il motivo? È presto spiegato. Attraverso Google Opinion Rewards le persone possono ricevere dei benefici e guadagnare solo per esprimere la propria opinione. Ovviamente, ci sono dei limiti e delle regole da seguire e ciò che si ottiene si può spendere solo su Google Play Store.

Google Opinion Rewards: cos’è

Google Opinion Rewards è un’app per sondaggi e inchieste, in cui viene chiesto agli utenti di compilare brevi questionari o rispondere a delle veloci domande. Insomma, un’attività che può essere svolta in qualsiasi momento della giornata, ad esempio quando si è in fila per usufruire di un servizio, durante gli spostamenti con i mezzi di trasporto o nei propri momenti liberi.

Gli argomenti trattati sono tanti e differenti. Non si parla solo dei prodotti Google. La maggior parte delle volte i sondaggi riguardano altri temi, come la lettura, la musica, i viaggi, recensioni e tanto altro ancora. Si tratta, insomma, di veri e propri sondaggi d’opinione.

Per ogni sondaggio a cui si partecipa, si ottiene un credito, che può raggiungere un massimo di 0,80 centesimi. Il credito ottenuto può essere speso solo nell’app Google Play Store, per acquistare, ad esempio, applicazioni, libri e tutto ciò che viene offerto sulla piattaforma.

È un’applicazione che, grazie alla sua interfaccia semplice ed intuitiva è veramente alla portata di tutti. Sullo schermo si può tenere sotto controllo il credito ottenuto, i sondaggi a cui si è partecipato e i premi vinti.

Google Opinion Rewards: come funziona

Per poter utilizzare Google Opinion Rewards e guadagnare crediti occorre scaricarla dal Google Play Store, su un dispositivo mobile (tablet o smartphone) supportato da sistema operativo Android. Una volta installata l’applicazione, avviarla e rispondere a delle brevi domande su se stessi. Sarà necessario indicare la fascia d’età con cui si appartiene, la città di residenza e altri aspetti che potrebbero influire sui sondaggi.

A questo punto non resta che attendere. L’app, attraverso delle notifiche, invierà i sondaggi con una frequenza regolare, che può essere modificata dall’utente stesso in base alle sue esigenze. Non resta che partecipare e ottenere i relativi premi. Il credito che si guadagna deve essere speso entro un anno per evitare che scada.